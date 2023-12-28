Хлопець освідчився коханій перед натовпом, однак щось пішло не так (відео)

Користувачі TikTok переважно співчувають зневаженому парубку та всіляко підтримують його.

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Італієць Валеріо освідчився своїй коханій в центрі Рима, але дівчина, на жаль, не була до цього готова і відповіла відмовою. Відповідне відео з’явилося у TikTok і дуже швидко стало вірусним.

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На опублікованому ролику показано, як закоханий по вуха парубок танцює зі своєю дівчиною під серенаду місцевого тенора на вулиці Кондотті, а потім несподівано стає перед нею на одне коліно, простягаючи обручку. Перехожі починають радісно аплодувати молодій парі.

Однак брюнетка у чорній сукні та на високих підборах, здається, було зовсім не готовою до такого розвитку подій. Вона розгубилася й попросила свого бойфренда негайно підвестися.

"Я не очікувала цього, не була готова. То ми для цього приїхали з тобою до Риму?" – запитала вона італійською мовою.

Валеріо все ж зажадав почути відповідь: так або ні. І, зрештою, зніяковіла дівчина відмовила йому.

Італієць отримав зовсім не ту відповідь, на яку сподівався Фото: Tiktok//herclueless

У коментарях користувачі TikTok переважно співчувають зневаженому парубку та всіляко підтримують його. Однак знайшлись й ті, хто звинуватив італійця у шантажі. Мовляв, публічні пропозиції руки та серця психологічно тиснуть на дівчат.

"Публічні освідчення існують лише для того, аби жінка сказала "так". Я захоплююся її чесністю та сміливістю", – зазначив один з глядачів.

Своєю чергою, скептики припустили, що це може бути зрежисованою постановкою заради популярності у соціальних мережах.

На момент публікації відео Валеріо зібрало майже 14 мільйонів переглядів та величезну кількість реакцій.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про чоловіка, який поскаржився, що його подружка вибрала занадто відверту сукню для вечірки. Після того як вона відмовилася переодягнутися, він запросив на побачення іншу.

Крім того, ми розповідали, як хлопець оглух на одне вухо після пристрасного десятихвилинного поцілунку з коханою.