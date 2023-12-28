Сім'я від безвиході переїхала жити в покинуту церкву: тепер всі просяться до них у гості

Родина не без гордості хизується першими результатами ремонту. Нові господарі зробили перепланування, пофарбували стіни, виклали підлогу плиткою та закупили частину меблів.

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Подружжя, яке завжди мріяло про великий будинок для своєї родини, від безвиході переїхало жити у стару церкву. Після капітального ремонту їхнє сімейне гніздечко стало предметом для заздрості. Про історію незвичної реконструкції вони часто розповідають у своєму TikTok.

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Церква площею 1,2 тис. кв.м була збудована на трьох гектарах землі у 1973 році. Коли пара придбала нерухомість, то всередині ще був вівтар, амвон та лавки, а на даху – височів шпиль. Місцеві жителі дуже тепло відгукувались про цей храм, адже мають багато особистих спогадів, пов’язаних з ним.

Щоб перетворити покинуту колишню церкву на будинок своєї мрії, подружжя докладає чимало зусиль. Минуло півтора року після оформлення права власності, однак нові власники досі не закінчили ремонт.

Втім, вони не без гордості хизуються першими результатами: зробили перепланування, пофарбували стіни, виклали підлогу плиткою та закупили частину меблів.

Перший поверх зробили величезним та просторим, з масивним островом на кухні та затишними світильниками, що звисають зі стелі.

Подружжя робить ремонт у старій церкві Фото: TikTok

Загалом у будинку, оформленому в чорно-білій стилістиці, є п'ять спалень і три ванні кімнати з великими душовими кабінками. Також господарям вдалося облаштувати внутрішній дворик, аби теплими літніми вечорами збиратися там на барбекю.

Подружжя робить ремонт у старій церкві Фото: TikTok Подружжя робить ремонт у старій церкві

Підписники подружжя у TikTok поцікавилися, чи немає раптом на території кладовища з привидами. Пара відразу заперечила, але подякувала за хвилювання.

Глядачі також поділилися своїми враженнями від побаченого:

"А можна до вас в гості?"

"Ого, це краще, ніж я собі уявляв. Розкішно!"

"Найкращий фундамент для будівництва. Вітаю!"

"Який величезний простір, обожнюю"

"Так зазвичай починаються фільми жахів"

"Я боюся старих церков, лікарень, сиротинців, бо там можуть промишляти привиди"

"Перетворити церкву на дім – це божевілля"

"Божественний дім. Буквально"

Нагадаємо, раніше Фокус писав про дизайнерку інтер’єрів Луїзу з Великої Британії. Жінка розповіла, як їй вдалося зробити з найгіршого будинку на вулиці затишний сімейний куточок. Вона показала на своїй сторінці в TikTok фотографії до, під час і після капітального ремонту.

Крім того, ми повідомляли про будинок із двома спальнями в штаті Мічиган (США), що здобув широку популярність після того, як його виставили на продаж лише за 1 долар. Останніми роками будинок пустував і за цей час будівля неабияк занепала. Нині в ньому практично нічого немає, крім кількох шаф і старої сантехніки.