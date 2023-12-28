Влада б'є на сполох: понад 100 мертвих птахів звалені в купу на узбіччі міської дороги

Знахідку було зроблено біля невеликої дороги перед Різдвом. На фотографії з місця події видно, що купа бездиханних фазанів лежить поруч із лісом.

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Влада міста у Великій Британії спантеличена тим, що понад 100 мертвих птахів звалені в купу на узбіччі дороги. Про це пише Daily Star.

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Інцидент трапився перед Різдвом, співробітники поліції просять жителів надати будь-яку цінну інформацію.

Знахідку було зроблено біля невеликої дороги в районі Дафен міста Лланеллі, західний Уельс. На фотографії з місця події видно, що купа бездиханних фазанів лежить поруч із лісом.

Співробітники поліції Дайфед-Поуїс вважають, що птахи, найімовірніше, були залишені там приблизно 13 або 14 грудня, тобто за два тижні до того, як була зроблена ця похмура знахідка. Наразі поліцейські розслідують цей інцидент і просять повідомити інформацію, яка може допомогти їм знайти злочинця або злочинців.

Шокуючу знахідку було зроблено перед Різдвом Фото: Media Wales

Відстріл фазанів у Великій Британії дозволено з жовтня по лютий, під час відкритого сезону. Однак викидання трупів птахів порушує Кодекс належної стрілецької практики, який свідчить. Співробітники поліції повідомили, що викид такої кількості птахів у сільській місцевості в Лланеллі був абсолютно незаконним.

Популяція диких фазанів у Великій Британії досягає піка в 50 мільйонів особин після випуску молодих птахів наприкінці літа. У травні, після початку сезону розмноження, їхня кількість скорочується.

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