Пасивний дохід: бізнесмен отримає $ 1 млрд на рік за те, що нічого не робить (фото)

Підприємець також заплатить близько 200 мільйонів доларів податків з отриманих ним дивідендів.

Related video

Для більшості людей пасивний дохід — це трохи додаткового кишенькового дріб'язку, що потребує мінімальних зусиль для отримання на додаток до основного джерела доходу. Однак для американського підприємця Стіва Балмера це 1 мільярд доларів. Про це пише CNN.

Важливо

"Бюджетний" відпочинок: блогер побував на "секретному" курорті для мільярдерів (фото, відео)

Балмер, дев'ята найбагатша людина у світі за версією Forbes, має отримати таку суму у вигляді дивідендів від Microsoft у 2024 році. Це сталося після того, як технологічний гігант збільшив розмір щоквартальних дивідендів до 75 центів на акцію, або 3 доларів на акцію на рік.

Оскільки Балмер, колишній генеральний директор Microsoft, станом на 2014 рік володів 333,2 мільйонами акцій компанії, що еквівалентно 4-відсотковому пакету, у 2024 фінансовому році він отримає трохи менше ніж 1 мільярда доларів.

Видання зазначає, що такий сценарій можливий за умови, що рада директорів Microsoft не вирішить скоротити дивіденди. Але це не здається ймовірним. Відтоді як компанія почала виплачувати дивіденди акціонерам у 2003 році, їхній розмір тільки збільшувався. Підприємець також заплатить близько 200 мільйонів доларів податків з дивідендів Microsoft.

Балмер, дев'ята найбагатша людина у світі за версією Forbes Фото: The Sun

Балмер — не єдиний, хто має намір багато заробити на володінні акціями, що виплачують дивіденди.

Згідно з аналізом Wall Street Journal, Berkshire Hathaway Воррена Баффета має отримати 6 мільярдів доларів дивідендів за рік. Це пов'язано з тим, що більшість акцій, у які інвестує Berkshire Hathaway, виплачують дивіденди. До цього списку входять Chevron, Bank of America, Apple, Coca-Cola, Kraft Heinz і American Express.

Раніше Фокус повідомляв, що люди, які виграли мільйонні особняки, поспішають їх продати. Експерт Девід Адамс вважає, що знає чому.

Також стало відомо, що чоловік виграв 36,5 млн доларів і наступного дня пішов на роботу. П'єр Річер не дозволив своєму нещодавньому великому виграшу в лотерею змінити свій спосіб життя. Він прийшов на роботу о 4:30 ранку в понеділок після розіграшу, ніби нічого не сталося.