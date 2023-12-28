Тигриця змусила нажаханих селян вилізти на дахи будинків (фото, відео)

Шоковані люди з телефонами у руках спостерігали за кожним рухом смугастого звіра.

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Жителі індійського села Аткона вилізли на дахи своїх будинків через несподівану появу тигриці. Смугастий звір якимось чином зумів втекти з місцевого заповідника Пілібхіт, що розташований у штаті Уттар-Прадеш. Про це пише Asian News International в Х (колишній Twitter).

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Вперше дворічну тигрицю побачив власник місцевої ферми Сухвіндер Сінгх. Чоловік почув безперервний гавкіт своїх собак. Коли він вийшов на вулицю, то помітив тварину, що сиділа на огорожі. Сінгх негайно повідомив про це працівників лісової охорони. Тим часом на місці події зібрався величезний натовп.

Повідомляється, що тигриця була пораненою й деякий час стояла на цегляній стіні ферми у пошуках притулку, а потім лягла відпочивати. Упродовж всього цього часу шоковані селяни з телефонами у руках спостерігали за кожним її рухом.

Попри метушню довкола, тварина залишалася спокійною, хоч і дещо збентеженою надмірною увагою до себе.

Тигра помітили в індійському селі Фото: Twitter//ANINewsUP

Пізніше тигрицю спіймали співробітники заповідника Пілібхіт, що знаходиться за 10 км від села. Вони огородили територію сіткою, приспали звіра й провели медичний огляд.

"Наразі вона перебуває під наглядом. Наші подальші дії будуть ґрунтуватися на рекомендаціях вищого керівництва", – заявив Навін Ханделвал, співробітник лісового відділу.

За його словами, повідомлення про пересування тигриці в цьому районі надходили протягом останніх 20 днів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про стан тигриці, яка постраждала від ракетного удару. За словами керівниці Центру порятунку диких тварин Наталії Попової, лікарі поки що не можуть точно визначити, що сталося зі звіром. Унаслідок переляку він отримав травми та потребує подальшої діагностики.

Крім того, в Індії 23-річний студент із Нью-Делі показав двох надзвичайно рідкісних "чорних" тигрів під час прогулянки в Національному парку Нанданканан на сході країни.