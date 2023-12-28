Коштує 19 тисяч гривень: куплена на барахолці ваза виявилась 100-річним артефактом

Виріб уже виставили на аукціон Irita Marriott Auctioneers, що відбудеться 11 січня у Мельбурні.

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Подружжя з британського Ессекса, яке цікавиться антикварними речами, під час чергового походу на блошиний ринок придбало за 30 фунтів стерлінгів (1,4 тис. грн) блакитну вазу. Як з’ясувалося пізніше, це цінний артефакт, що оцінюється експертами у рази дорожче, повідомляє видання Metro.

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"Одного недільного ранку на початку цього року ми з дружиною пішли на блошиний ринок у Південному Йоркширі. Серед численних експонатів була оця розкішна блакитна ваза з білою емаллю. Власник кіоску сказав, що ми можемо придбати її за 30 фунтів. Коли ми добралися додому, то почали гуглити, щоб ідентифікувати виробника", – розповідають нові власники артефакту.

Подружжя надіслало фотографії та всі деталі про вазу відомій експертці Деб Фіцсіммонс, яка спеціалізується на виробах Loetz. Вона підтвердила справжність екземпляра й встановила, що він був виготовлений у період з 1888-го по 1912 рік, тобто понад 100 років тому.

Лот уже виставили на аукціон Irita Marriott Auctioneers, що відбудеться 11 січня у Мельбурні. Його планують продати з молотка за 400 фунтів стерлінгів (19,2 тис. грн).

Між іншим, склозавод Loetz працював у місті Клостермюле, що в Австрії, починаючи з 1840 року. Виробник був одним з лідерів у сфері модернового дизайну й прославився своїм якісним склом, що переливається.

Блактина ваза Loetz Фото: SWNS

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що під час розкопок у турецькому Хасанкейфі дослідники виявили 800-річні артефакти. Серед цих знахідок — стародавня цілюща чаша і два кільця для стрільби з лука під назвою зіхгір, виготовлені з агату та кістки.

Крім того, ми розповідали про американця Джеррі Еванс, який під час прогулянки у парку знайшов "шматок скла", що коштує мільйони. Аби перевірити свою знахідку, чоловік звернувся за допомогою до співробітників Гемологічного інституту Америки.