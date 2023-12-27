Відчувала "потріскування": жінка виявила павукове гніздо у своєму вусі (фото)

Люсі Вайлд видалила з вуха павука за допомогою оливкової олії та подумала, що на цьому все закінчиться. Однак коли біль не припинився, вона вирішила зазирнути всередину за допомогою камери.

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29-річна Люсі Вайлд із міста Сейл, графство Чешир (Велика Британія), жахнулася, виявивши павукове гніздо всередині вуха після того, як протягом кількох тижнів відчувала "потріскування". Про це пише Daily Star.

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Мама трьох дітей уперше помітила незвичайне відчуття у вусі в середині жовтня. Прокинувшись, вона відчула, що всередині щось "потріскує". Раніше жінка видалила з вуха павука за допомогою оливкової олії і подумала, що на цьому все закінчиться. Однак коли біль не припинився, Люсі вирішила ще раз поглянути на вухо за допомогою камери.

Британка виявила те, що, на її думку, було павуковим гніздом.

Раніше жінка видалила з вуха павука за допомогою оливкової олії Фото: SWNS

"Я витягла павукове гніздо з вуха — це було схоже на щось із серіалу Дуже дивні справи (Stranger Things)", — сказала дівчина.

Люсі звернулася по медичну допомогу, і її направили у відділення вуха, носа і горла (ЛОР). Фахівець теж припустив, що це може бути павуче гніздо. Після болісної процедури лікарі відсмоктали все зайве з її вуха, щоб очистити його. Однак Люсі вважає, що всередині ще можуть залишатися павучки.

Люсі вважає, що всередині ще можуть залишатися павучки Фото: SWNS

"Мене насправді нудило, поки він проводив процедуру, це було так боляче, це був найболючіший біль, який я коли-небудь відчувала. Я б воліла знову пройти через пологи або кесарів розтин", — додала британка.

Раніше Фокус повідомляв, що хірург тричі вдарив пацієнтку по обличчю. Під час операції на очах жінка почала рухати головою. Через це хірург грубо обійшовся з пацієнткою в екстреній ситуації. За словами місцевої влади, вона залишилася з синцями і саднами.

Також стало відомо, що жінка подавилася їжею, а потім проковтнула зубну щітку. Почавши відчувати труднощі з диханням, Айсеа схопила перше, що попалося під руку, щоб спробувати дістати шматок індички з горла.