Свята завжди "запізнюються": острів, на якому живуть 30 осіб, дивує туристів (фото)

Остров'яни відзначають Різдво, збираючи всіх жителів в одному будинку. Вони пишаються своїми традиціями, які відрізняють їх від інших.

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25 грудня вже минуло, але жителі віддаленого шотландського острова так і не змогли відсвяткувати Різдво разом з усією Великою Британією. Про це пише Metro.

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Фула, найзахідніший із Шетландських островів із населенням лише 30 осіб, не дотримується загальноприйнятого григоріанського календаря, а використовує стародавній юліанський календар. Цю метрику, придуману Юлієм Цезарем, використовували у Великій Британії доти, доки 1853 року не було офіційно затверджено сучасний календар. Але на острові Фула, який розташований за 15 миль від узбережжя материкової частини Шетландських островів, юліанський календар зберігся, і Різдво святкуватимуть 7 січня, що дивує багатьох заїжджих туристів.

Остров'яни традиційно відзначають Різдво, збираючи всіх жителів в одному будинку, і пишаються своїми традиціями.

Фула була одним з останніх місць, де говорили старою норвезькою мовою, перш ніж вона вимерла приблизно 1800 року, коли багато жителів острова загинули від віспи. Острів площею 1265 гектарів був заселений шотландцями, які ввели англійську мову як основну. Попри свої розміри, шматочок суші може похвалитися захопливими краєвидами на пагорби, скелі та північне море.

Фула, найзахідніший із Шетландських островів із населенням усього 30 осіб Фото: MyBestPlace

На острові немає ні магазинів, ні зручностей, і жителі покладаються тільки на доставку товарів морем. Завдяки своєму північному розташуванню острів має одні з найкоротших днів у Великій Британії. Колись на острові проживало 287 осіб, але населення скоротилося, попри те, що 1982 року жителі отримали водопровід, а два роки потому — електрику.

Більшість жителів острова — крофтери, шотландський термін, що означає власника землі для утримання тварин. Вівчарство — головна рушійна сила місцевої економіки. На острові не багато відомих туристичних визначних пам'яток, але особливий інтерес представляє маяк, а також старе поштове відділення, що закрилося у 2010-х роках.

Жителі острова утримують тварин Фото: MyBestPlace

Крім незвичайної дати Різдва, у Фулі також по-іншому зустрічають Новий рік — Новий день, як вони його називають, випадає на 14 січня.

Раніше Фокус повідомляв, що блогер показав моторошний, покинутий сім'єю на Різдво будинок. Житло буквально розвалюється на шматки і, здається, що це лише питання часу, коли все завалиться. Однак усередині багато речей і меблів, які "застигли" в часі.

Також стало відомо, що новий мегаполіс може стати "смертельною пасткою" для мільярдів птахів. Експерти попереджають про небезпеку будівництва The Line, архітектори та інженери якого обіцяли зберегти довкілля.