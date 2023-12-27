"Багато хто любив": сім'я стрілка-вбивці оголосила благодійний збір на його похорон (фото)

Матір чоловіка стверджує, що він був чудовим сином, братом, батьком та другом.

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Сім'я ірландця Трістана Шеррі, який влаштував криваву перестрілку в ресторані, несподівано оголосила благодійний збір на його поховання. Про це пише видання Metro.

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Повідомляється, що напередодні Різдва Трістан влаштував стрілянину в стейк-хаусі на заході Дубліна, що в Ірландії. Він важко поранив відвідувача закладу Джейсона Хеннесі-старшого, а також вбив його сина.

Обидва чоловіки були терміново доставлені з місця події до Меморіальної лікарні Джеймса Конноллі. Самого нападника вдарили по голові стільцем, він не вижив.

На відеозаписах, поширених у соціальних мережах, можна побачити, як клієнти ресторану рятуються втечею і ховаються під столами від пострілів Шеррі.

Його жертви – батько і син Хеннесі – добре відомі місцевій поліції через свою причетність до організованої злочинності. За попередньою версією слідства, конфлікт між чоловіками може бути пов'язаним з торгівлею наркотиками та зброєю.

Перестрілка у стейк-хаусі на заході Дубліна Фото: колаж Фокус Перестрілка у стейк-хаусі на заході Дубліна Фото: колаж Фокус

Своєю чергою, жінка, яку вважають матір'ю Шеррі, неочікувано запустила збір донатів на платформі GoFundMe. Вона просить допомогти їй покрити витрати на похорон сина.

"Привіт, мене звуть Мері Хенд. Мого сина вбили на Святвечір, його звали Трістан Шеррі. Він любив мотоцикли, багато хто і його любив. Він був чудовим сином, братом, батьком та другом. Ми не можемо повірити, що будемо жити без нього. У цей важкий час оголошуємо збір, щоб зібрати гроші на його похорон. Ми вщент розбиті горем", – йдеться в описі благодійного збору.

Трістана Шеррі Фото: Facebook

Місце події опечатали для проведення судової експертизи. Уже зібрані записи з камер відеоспостереження.

Триває кримінальне розслідування.

Збір коштів на похорон Трістана Фото: Facebook

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 50-річного американського коміка азійського походження Тоу Гер Сюна, якого викрали та вбили під час відпочинку в Колумбії. Напередодні чоловік домовився про побачення з таємничою жінкою із соціальних мереж.

Крім того, ми розповідали про викрадення 78-річного Коліна Армстронга, мільйонера та колишнього почесного консула Великої Британії. Разом з чоловіком у розкішному маєтку перебувала його молода партнерка — Кетрін Паола Сантос.