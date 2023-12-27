"Було страшно": сусід поклав жінці восьминога в поштову скриньку і був арештований (фото)

Чоловік вступив у конфлікт із сусідкою через сімейний меморіал, який організувала остання в міському саду в пам'ять про свого покійного чоловіка.

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52-річний Ентоні Кеньон, колишній соціальний працівник, був засуджений до 13 місяців тюремного ув'язнення судом у Манчестері (Велика Британія). Причиною став інцидент із сирим восьминогом, який він помістив у поштову скриньку своєї сусідки. Про це пише The Sun.

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Чоловік вступив у конфлікт із 71-річною Маргарет Ілкович через сімейний меморіал, який організувала остання в міському саду в пам'ять про свого покійного чоловіка.

Британець стверджував, що пам'ятник порушує правила охорони здоров'я і безпеки, намагаючись довести неосудність і небезпеку сусідки, часто викликаючи швидку допомогу і поліцію. Він також використовував курячі яйця та упаковки з какао-порошком для висловлення свого невдоволення. Зрештою, він навіть поклав сирого восьминога в поштову скриньку жінки й викорчував дерева і рослини поруч із меморіалом.

Маргарет, на фото з чоловіком Ріком, була змучена сусідом Фото: Cavendish

Ілкович також стикалася з тим, що сусід стукає по стінах, вигукує образи.

"Він мучив мене і переслідував мене день за днем, ніч за ніччю. Це було справжнє пекло. Я була ув'язненою у власному будинку. Я чула, як він стукав і вигукував образи через стіни. Мені було страшно виходити з дому", — розповіла Маргарет.

Ентоні Кеньйон погрожував своїй сусідці Фото: Cavendish

Кошмар закінчився тільки тоді, коли жінка виклала сотні доларів за відеоспостереження, щоб спіймати Кеньона на гарячому. Арешт чоловіка стався після того, як сусідка встановила камери спостереження. Спочатку йому загрожувало до чотирьох років в'язниці. Йому заборонили спілкуватися з Ілкович протягом чотирьох років, а відбувати покарання він почне через 18 місяців після вироку.

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