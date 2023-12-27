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Вперше за майже 50 років: у притулку для тварин чудом опустіли всі вольєри (фото)

Притулок для тварин, собаки, коти, усиновлення, США, благодійність
Фото: Facebook | Притулок для тварин SPCA в США

Починаючи з наступного тижня зоозахисники почнуть забирати тварин з інших розплідників.

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З притулку SPCA у Пенсільванії, що в США, вперше за майже 50 років забрали усіх знедолених тварин. Хоча ще два тижні тому вольєри були переповнені, пишуть співробітники організації у Facebook.

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Зоозахисники поділилися радісною фотографією, на якій вони посміхаються у коридорі з порожніми клітками.

"Сказати, що ми дуже схвильовані – нічого не сказати! Співробітники та волонтери працювали дуже наполегливо, щоб подбати про тварин, які перебувають під нашою опікою, і переконатися, аби вони були прилаштовані у правильний дім! Це був насичений рік! Ми дякуємо всім за постійну підтримку та з нетерпінням чекаємо на нові пригоди", – пишуть вони у дописі.

Цьогоріч співробітникам притулку вдалося прилаштували 598 безпритульних тварин та возз'єднати 125 загублених домашніх улюбленців з їхніми господарями.

Притулок для тварин, собаки, коти, усиновлення, США, благодійність Fullscreen
Зоозахисники "всиновили" усіх тварин з притулку
Фото: Facebook

Починаючи з наступного тижня співробітники SPCA почнуть забирати тварин з інших розплідників Пенсильванії, аби "полегшити їхній стрес".

У коментарях нові власники діляться фотографіями своїх усиновлених пухнастиків – нагодованих, доглянутих та одягнутих у святковий одяг.

  • "Щасливий Джек, якого тепер звуть Бріско"
Притулок для тварин, собаки, коти, усиновлення, США, благодійність Fullscreen
Пес Джек
Фото: Facebook
  • "Тулуз (усиновлений 16 років тому) вітає нас з Різдвом Христовим"
Притулок для тварин, собаки, коти, усиновлення, США, благодійність Fullscreen
Кіт Тулуз
Фото: Facebook
  • "Харпер був усиновлений 4 роки тому. Ми так вдячні за все, що ви робите. Щасливого Різдва!"
Притулок для тварин, собаки, коти, усиновлення, США, благодійність Fullscreen
Пес Харпер
Фото: Facebook
  • "Щасливого Різдва від Ганнера, усиновлений 23.04.2018"
Притулок для тварин, собаки, коти, усиновлення, США, благодійність Fullscreen
Пес Ганнер
Фото: Facebook

Нагадаємо, раніше Фокус писав про лабрадора з кличкою Дейзі, яка допомогла 59-річній британці Клер Гест із Мілтон-Кінза виявити смертельну хворобу та вчасно почати лікування. У місці, куди собака водив носом, жінка намацала ґулю.

Крім того, ми розповідали про руду кішку Налу, яка стала знаменитістю на залізничній станції Стівенідж в графстві Гартфордшир, що у Великій Британії. Упродовж 365 днів у році пухнастик зустрічає та проводжає пасажирів.