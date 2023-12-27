Уперше за майже 50 років: у притулку для тварин чудом опустіли всі вольєри (фото)

Із наступного тижня зоозахисники почнуть забирати тварин із інших розплідників.

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Із притулку SPCA у Пенсільванії, що в США, уперше за майже 50 років забрали всіх знедолених тварин. Хоча ще два тижні тому вольєри були переповнені, пишуть співробітники організації у Facebook.

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Зоозахисники поділилися радісною фотографією, на якій вони уміхаються в коридорі з порожніми клітками.

"Сказати, що ми дуже схвильовані, — нічого не сказати! Співробітники та волонтери працювали дуже наполегливо, щоб подбати про тварин, які перебувають під нашою опікою, і переконатися, аби вони були прилаштовані в правильний дім! Це був насичений рік! Ми дякуємо всім за постійну підтримку та з нетерпінням чекаємо на нові пригоди", — пишуть вони в дописі.

Цьогоріч співробітникам притулку вдалося прилаштували 598 безпритульних тварин і возз'єднати 125 загублених домашніх улюбленців із їхніми господарями.

Зоозахисники допомогли з "усиновленням" усіх тварин із притулку Фото: Facebook

Із наступного тижня співробітники SPCA почнуть забирати тварин із інших розплідників Пенсильванії, аби "полегшити їхній стрес".

У коментарях нові власники діляться фотографіями своїх усиновлених пухнастиків — нагодованих, доглянутих і одягнутих у святковий одяг.

"Щасливий Джек, якого тепер звуть Бріско"

Пес Джек Фото: Facebook

"Тулуз (усиновлений 16 років тому) вітає нас із Різдвом Христовим"

Кіт Тулуз Фото: Facebook

"Гарпер був усиновлений 4 роки тому. Ми так вдячні за все, що ви робите. Щасливого Різдва!"

Пес Харпер Фото: Facebook

"Щасливого Різдва від Ганнера, усиновлений 23.04.2018"

Пес Ганнер Фото: Facebook

Нагадаємо, раніше Фокус писав про лабрадора з кличкою Дейзі, яка допомогла 59-річній британці Клер Гест із Мілтон-Кінза виявити смертельну хворобу та вчасно почати лікування. У місці, куди собака водив носом, жінка намацала ґулю.

Також ми розповідали про руду кішку Налу, яка стала знаменитістю на залізничній станції Стівенідж у графстві Гартфордшир, що у Великій Британії. Упродовж 365 днів у році пухнастик зустрічає та проводжає пасажирів.