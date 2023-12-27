Модель вигулювала собак топлес біля пляжу, вимагаючи рівноправності з чоловіками (фото)

За словами 37-річної Керолайн Вернер, у тому, що має бути природним для обох статей, відмовляють одній із них. Журналісти уточнили, що чоловіки в Бразилії можуть перебувати в громадських місцях без футболки.

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Бразильська модель Керолайн Вернер розкритикувала законодавство своєї країни після арешту за непристойну поведінку в громадському місці. 37-річна жінка йшла вулицею топлес. Про це пише The New York Post.

У протоколі затримання зазначається, що Вернер піддала критиці юридичну систему країни. У травні цього року в курортному місті Балнеаріу-Камборіу на неї одягли кайданки після того, як у районі пляжу вона йшла з оголеними грудьми та вигулювала собак.

Тепер Вернер вдасться в питання про те, чи надає конституція Бразилії ті самі права і свободи жінкам, що й чоловікам, які, за даними журналістів G1, можуть перебувати в громадських місцях без футболки.

Вона говорить про "репресивну інтерпретацію закону" і про те, що відчуває, що система її примушує.

"На жаль, у моїй країні, хоча Конституція і гарантує гендерну рівність, але на практиці цього немає", — заявила вона.

"У тому, що має бути природним для обох статей, зрештою відмовляють одній із них репресивним чином", — вважає Вернер.

Вона розповіла, що коли гуляла з собаками, її зупиняли кілька поліціянтів, які занурили її у фургон і відвезли до дільниці. І там дали футболку.

Арешт Керолайн Вернер

Вона стверджує, що її затримали з порушенням правової процедури та не дозволили зателефонувати ні родичам, ні адвокату.

"У багатьох країнах це абсолютно нормальна практика", — пояснила вона, додавши, що жіноче тіло не має бути гіперсексуалізованим об'єктом.

Після арешту їй вручили повістку до суду за звинуваченням у непристойних діях і звільнили.

Стаття 233 Кримінального кодексу Бразилії описує "вчинення непристойної дії в громадському місці, відкрито або перед певною групою осіб". Але за словами журналістів, що саме слід розглядати як "непристойну дію", не повідомляється.

Керолайн Вернер

За таке передбачено позбавлення волі від трьох місяців до року.

Керолайн Вернер

Прокуратура штату Санта-Катаріна проводить розслідування і запропонувала моделі угоду, у разі, якщо вона визнає провину. Але Вернер сказала, що не була присутня на слуханні, а адвокат сказав, що її не повідомили належним чином і зажадав призначити нову дату слухання.

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