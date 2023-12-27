Допоможіть знайти власника: поліцію розсмішили "водійські права" з курйозним фото

Посвідчення було знайдено в одному з районів Единбурга у Шотландії.

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Поліціантів у шотландському Единбурзі розсмішили загублені "водійські права" Санти Клауса. Про дивну знахідку правоохоронці написали на своїй офіційній сторінці в соцмережі Х (колишній Twitter).

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Представники правоохоронних органів опублікували звернення із закликом допомогти Санті повернути свою документацію, перш ніж він повернеться додому на Північний полюс для заслуженого відпочинку.

У жартівливому посвідченні водія з фотографією довгобородого чоловіка у святковому капелюсі зазначено, що він має право розвозити іграшки та подарунки, але лише тим хлопчикам і дівчаткам, які були чемними упродовж року.

Його ліцензія чинна до 2050 року, а далі потрібно буде поновити дані та підтверджувати компетенцію. До речі, у документа також вказана точна адреса Санти – Santa's Grotto на Північному полюсі.

"Це посвідчення було знайдене у вашому районі й передане в поліцію Шотландії. Якщо хтось бачив власника, будь ласка, повідомте нам!" – пишуть правоохоронці.

Посвідчення водія Санти Клауса Фото: Twitter

Їхній допис з фотографіями швидко став вірусним, зібравши понад мільйон переглядів та тисячі реакцій – вподобайок, репостів та коментарів.

"Санта з липовими документами, ха-ха", "Це ж треба, тепер він їздить без ліцензії", "Здається, хтось займається підробкою посвідчень", "Міг би капелюх зняти", – пишуть користувачі мережі.

Посвідчення водія Санти Клауса Фото: Twitter

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що український "Санта Клаус" попався на порушенні ПДР. Поліціянти зупинили "святковий" мотоцикл з мотоколяскою через те, що його пасажир їхав без шолома. Проте, як з’ясувалося, водій взагалі не мав керувати цим транспортом.

Крім того, у Німеччині нетверезий Санта Клаус влетів в будинок, розносячи подарунки. Чоловіка перевірили на споживання "різдвяного елексиру", а після цього забрали в нього права і машину. Він не здався й пообіцяв донести подарунки наступного дня.