Математика й уважність: проста загадка про годинник викликала запеклі суперечки (фото)

Подібні завдання і тести допомагають відволіктися під час ранкової поїздки на роботу або в залі очікування, вони також можуть допомогти зберегти гостроту розуму на більш тривалий час.

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Люди в соцмережах не можуть дійти єдиної думки з приводу відповіді на загадку, в якій потрібно визначити, скільки разів на день цифри з'являються на годиннику в порядку зростання. Цією головоломкою поділився в Х (колишній Twitter) акаунт Daily Quiz and Riddles.

Важливо

Ігри розуму: нова оптична ілюзія викликала суперечки в мережі (фото)

Багато подібних ігор і завдань для тренування мозку чудово підходять для поліпшення пам'яті та концентрації уваги. Приділяючи час вирішенню цікавих тестів, ви зможете перемикнути увагу і змусити свій мозок працювати по-іншому. Крім того, візуальні головоломки є чудовим способом розважитися. Однак це останнє завдання може змусити вас витратити на нього більше часу, ніж припускають його автори.

Головоломка була опублікована на сайті X (раніше відомому як Twitter) і пропонує людям визначити, скільки разів на день 24-годинний цифровий годинник показуватиме чотири цифри в послідовному порядку. Завдання здається досить простим, але люди так і не змогли дійти єдиної думки про те, якою має бути відповідь.

"У вас є цифровий годинник, який показує час у 24-годинному форматі (з 00:00 до 23:59). Скільки разів за день усі цифри на годиннику з'являються в порядку, що зростає?" — свідчить завдання.

Чи зможете ви визначити, якою має бути правильна відповідь? Спочатку запитання може здатися складним, оскільки воно досить багатошарове, але щойно ви зрозумієте, про що, власне, йдеться, знайти розгадку буде не так уже й складно. Однак, схоже, що багато людей у соцмережах не можуть швидко прийти до правильного рішення і часто виникають суперечки.

Деякі з них вважають, що годинник показуватиме послідовні числа в порядку зростання сім разів, оскільки вони нарахували серед своїх відповідей "2:34", "3:45" і "4:56". Інші вважають, що правильна відповідь — одна, оскільки єдиний прийнятний для них час — "12:34". А одна людина навіть стверджувала, що правильна відповідь — 87, оскільки, за її словами, "суворо зростаюче" означає, що кожна цифра має бути більшою за попередню, але не обов'язково на одиницю. Згідно з цією теорією, час, наприклад 01:49, буде зараховано, оскільки кожна цифра більша за попередню.

Відповідь

Акаунт X, який опублікував цю загадку, не повідомив, якою є відповідь. Однак більшість людей і британський таблоїд The Mirror сходяться на думці, і вони вважають, що правильна відповідь — три.

У запитанні йдеться про числа, які розташовані в "порядку, що зростає", і як приклад часу використовується 01:23. Це означає, що, крім 01:23, єдиними іншими часами доби, коли це правильно, є 12:34 і 23:45, тому правильна відповідь — три.

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