Навіть пари шкарпеток не подарували: батько 180 дітей пожалівся на самотність (фото)

Чоловік називає себе "ангелом півночі". Він допомагає жінкам, які не можуть завагітніти природним шляхом, нарешті стати матерями.

Related video

51-річний донор сперми Джо, який має понад 180 дітей, залишився самотнім на Різдво та не отримав жодного подарунка. Чоловік каже, що упродовж року бачить лише 10 своїх потомків й майже не спілкується з усіма іншими. Про його історію написало видання The Sun.

Важливо

Став батьком: лікар таємно запліднив пацієнтку, яку лікував від безпліддя (фото)

З 2009 року Джо активно мандрує Америкою, Аргентиною, Італією, Сінгапуром, Філіппінами та Великою Британією. Він здає свою сперму та запліднює жінок шляхом "часткового статевого акту" – без поцілунків і обіймів.

Британець називає себе "ангелом півночі", адже допомагає жінкам, які не можуть завагітніти природним шляхом, здійснити заповітну мрію й нарешті стати матерями.

"Вони зв’язуються зі мною у Facebook, Instagram або електронною поштою та просять про допомогу. Тоді я назначаю конкретну дату й ми обговорюємо, як саме вони хочуть це зробити. Для декого природне запліднення є найефективнішим, але є й ті, хто перебуває у стосунках, тож я можу надіслати сперму нічним кур’єром", – ділиться Джо.

Джо називає себе "ангелом півночі" Фото: Facebook

За словами чоловіка, зі 180 своїх дітей він бачив близько 60, і намагається не втрачати контакту з ними.

"Канікули часто бувають насиченими подорожами. Кілька моїх дітей живуть неподалік, тож я планую завітати до них. Навіть якщо малюки не пам’ятають мене, то матимуть фото на пам’ять", – розповідає чоловік і зізнається, що цьогоріч не отримав жодного подарунка, але мріє бодай про листівку чи пару шкарпеток.

Джо зі своєю дитиною Фото: Facebook

До слова, практика Джо стає дедалі популярнішою, адже у світі спостерігається дефіцит донорів сперми. Та й зростає офіційна вартість процедури. Це змушує жінок шукати допомоги через соціальні мережі.

Джо допомагає жінкам стати щасливими матерями Фото: Facebook

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 26-річну Шину Голланд-Долан з Огайо, що в США, яка розкрила приголомшливу сімейну таємницю. Дівчина усе життя думала, що не має рідних братів та сестер, але правда виявилась інакшою.

Крім того, ми розповідали про лесбійську пару Емілі Патрік та Керрі Осборн, які обмінялися ембріонами та народять синів від одного донора сперми. Процедура запліднення коштувала майбутнім матерям приблизно 25 тисяч фунтів стерлінгів (близько 1,2 млн. грн.). Донором сперми було обрано анонімного американця голландського та німецького походження.