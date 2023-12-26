Краще ніж чоловіки: мешканка Канади розповіла про стосунки з деревом (фото)

Жінка, яка має стосунки з дубом, стверджує, що ніхто і ніколи не робив її щасливішою.

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45-річна Соня Семенова з Канади, називає себе "екосексуалом". Жінка завжди почувалася самотньою, але каже, що її нові стосунки з дубом, на який вона натрапила під час пандемії COVID-19, заповнили порожнечу в її серці. Про це пише Daily Star.

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Жінка, яка перебуває у стосунках з дубом, стверджує, що ніхто і ніколи з чоловіків не доходив до того, щоб змусити її відчувати те ж саме, що і дерево.

Розповідаючи про свої стосунки з дубом, Соня з острова Ванкувер, Британська Колумбія, сказала, що присутність, яку вона відчуває поруч із величною рослиною, — це те, що вона завжди шукала.

"Це відчуття того, що ти маленький і тебе підтримує щось дуже велике і міцне. Відчуття того, що я не можу впасти. Я жадала подібного припливу необхідної енергії, який виникає, коли зустрічаєш нового партнера", — розповіла жінка.

Жінка прогулювалася парком, коли почала відчувати потяг Фото: SWNS

Взимку 2020 року Соня переїхала на острів Ванкувер у Британській Колумбії, Канада, і під час локдауну щодня виходила на прогулянки. Саме тоді жінка, яка займається самопізнанням, проходила повз великий дуб поруч зі своїм будинком, і влітку 2021 року в неї почалися "особливі" фантазії.

"Я гуляла стежкою біля дерева 5 днів на тиждень протягом усієї зими. Я помітила зв'язок із деревом. Я лягала на нього. У тому, що щось таке велике і старе притискає мене до себе, був якийсь потяг", — пояснила мешканка Канади.

Жінка називає себе "екосексуалом" Фото: SWNS

Соня зазначає, що не вступає з деревом у фізичні стосунки, і каже, що відчуття, які вона отримує від природи, не обов'язково збігаються з людським потягом. Жінка вважає, що кожна людина є екосексуалом, і стверджує, що якщо люди визнають це в собі, то зможемо вирішити кліматичні проблеми.

"Це вже присутнє в багатьох людях. Ми не просто так хочемо влаштовувати пікніки в парках і гуляти на природі. Ми не помічаємо, що причина, через яку ми хочемо цього, полягає в тому, щоб скористатися життєвою силою, яка виходить від цих величних рослин", — додала вона.

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