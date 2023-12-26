Чоловік під час прогулянки у парку знайшов "шматок скла", який коштує мільйони (відео)

Цінність алмазу підтвердили фахівці з Гемологічного інституту Америки.

Related video

Джеррі Еванс знайшов безбарвний алмаз вагою 4,87 карата під час прогулянки у парку "Кратер алмазів" у Мерфрісборо, що в США. Чоловік разом зі своєю дівчиною збирав все, що, на його думку, могло мати хоч якусь цінність. Втім, пара навіть подумати не могла, що "шматок скла" насправді коштує мільйони, пише видання UPI.

Важливо

"Збирали все підряд": у парку чоловік підібрав "скло", яке виявилося великим алмазом

Аби перевірити свою знахідку, Джеррі звернувся за допомогою до співробітників Гемологічного інституту Америки. За кілька тижнів експерти надіслали йому результат аналізу, вказавши, що цей мінерал – справжній алмаз вагою 4,87 карата.

"Коли мені зателефонували і сказали, що це дійсно алмаз, я був просто в захваті", – згадує про свої тодішні відчуття американець.

Повідомляється, що знайдений алмаз став найбільшим мінералом, виявленим у парку "Кратер алмазів" із 2020 року. Раніше рекордсменом вважався коричневий алмаз вагою аж 9,07 карата.

"Я отримую багато електронних листів від людей, які хочуть, щоб я ідентифікував їхні знахідки. Але, наскільки я пам’ятаю, це перший випадок, коли хтось зв’язався зі мною з уже підтвердженою інформацією. Радий, що Еванс повернув історичний діамант у парк, аби офіційно його зареєструвати"", – сказав співробітник парку Веймон Кокс.

Фокус раніше вже писав про те, що змушує потоки алмазів вириватися з надр планети. Вчені виявили закономірність, з якої дорогоцінні камені вириваються із серця планети внаслідок потужних вивержень вулканів.

Крім того, науковці виявили секретний інгредієнт створення рожевих алмазів на Землі.