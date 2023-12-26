У мережі показали, для чого насправді потрібен лускунчик (фото)

За традицією, ці фігурки дарувалися на згадку, щоб привернути удачу в сім'ю та захистити будинок від лиха.

Related video

Новорічні святкування не обходяться без згадок про казкових солдатиків-лускунчиків. Але, як з’ясувалось, далеко не всі інтернет-користувачі в курсі, що декоративна функція цих дерев’яних фігурок є далеко не головною.

Важливо

Обманув лічильника: чоловік розказав, як таємно включати опалення

"Напевно, це прозвучить безглуздо, але моя голова просто зірвалась, коли я вперше почула, що лускунчиком колють горіхи", – написала одна з блогерок у соцмережі Х (колишній Twitter).

Її підтримало чимало інших користувачів.

"А скільки років було вам, коли ви дізнались про істинну місію лускунчика?", "Я також не знав", "Ви хочете сказати, що лускунчиків дійсно використовують для розколювання горіхів? Я думала, що це просто іграшка така", – пишуть юзери у коментарях.

Лускунчики призначені для розколювання горіхів Фото: TikTok Лускунчики призначені для розколювання горіхів Фото: Tik-Tok

До слова, лускунчик – це дерев'яна фігурка солдатика з важелем або гвинтиком у роті, за допомогою якого можна розколювати горіхи. У 1872 році винахідник Вільгельм Фюхтнер, також відомий як "батько" лускунчика, створив перше комерційне виробництво цих знарядь.

Такі іграшки, за традицією, дарувалися на згадку, щоб привернути удачу та захистити будинок від лиха. Кажуть, що вони є уособленням сили та влади – охороняють родину й відганяють злих духів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про матір Харлі Уолтон з Великої Британії, яка розсміялась, коли почула про роль її шестирічного сина Майло у різдвяному вертепі. Жінка записала діалог з дитиною на камеру свого телефону. Після публікації цей ролик завірусився у TikTok й наступного дня школяр прокинувся справжньою зіркою соцмереж.