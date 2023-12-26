"Це дуже пригнічує": жінка, яка виграла понад 38 млн гривень, втратила всі гроші

Спочатку жінка була в захваті від свого великого призу, але досить швидко розчарувалася, почавши втрачати гроші.

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Ліза Арканд із Великої Британії виграла майже 800 000 фунтів стерлінгів (понад 38 млн гривень) на куплений нею лотерейний білет і почала витрачати набуте багатство, яке втратила все всього за 4 роки. Про цю історію згадує британський таблоїд Daily Star.

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Мати-одиначка, яка виграла 2003 року в лотерею значну суму в 800 000 фунтів стерлінгів (понад 38 млн гривень), у підсумку втратила все всього за чотири роки.

Ліза Арканд витратила гроші на пишну вечірку та оплату приватної школи для свого сина, після чого взялася за відкриття власного ресторану морепродуктів, про який давно мріяла. Але фінансові проблеми змусили її закрити бізнес протягом шести місяців.

Крім того, британка покладалася на консалтингову компанію, але, дослухавшись до їхніх порад, їй довелося зіткнутися зі збільшенням податкових зобов'язань, і гроші стали витрачатися ще швидше.

Ілюстративне фото Фото: Pixabay

У підсумку 2007 року жінка зізналася, що виграш у лотереї виявився для неї "дуже депресивним" досвідом. За чотири роки вона встигла придбати новий будинок і кілька разів вирушити у відпустку з дітьми, проте в кінцевому підсумку залишилася ні з чим.

"Виграш у лотерею — це не те, чим він може здатися. Насправді це дуже пригнічує", — сказала вона тоді.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік виграв 36,5 млн доларів і наступного дня пішов на роботу. П'єр Річер не дозволив своєму недавньому великому виграшу в лотерею змінити свій спосіб життя. Він прийшов на роботу о 04:30 ранку в понеділок після розіграшу, ніби нічого не сталося.

Також стало відомо, що чоловік, який виграв $1,35 млрд, зажадав грошей від матері своєї дитини. Приз, що став четвертим за величиною виграшем у лотереї за всю історію США, викликав великий ажіотаж. Переможець із самого початку прагнув зберегти свою анонімність.