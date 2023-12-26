Місцева знаменитість: кішка зустрічає пасажирів на вокзалі 365 днів на рік (фото)

За життям та роботою Нали слідкують аж 30 тисяч підписників в Instagram.

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Руда кішка Нала стала знаменитістю на залізничній станції Стівенідж в графстві Гартфордшир, що у Великій Британії. Упродовж 365 днів у році пухнастик зустрічає та проводжає пасажирів. Про історію тваринки написало видання Metro.

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Хазяйка Нали – Наташа – навіть створила для кішки окремі сторінки у соціальних мережах. Наприклад, у Facebook є група "The Adventures of Nala", де пасажири діляться своїми знімками разом з місцевою селебріті.

Жінка розповідає, що перехожі часто усміхаються та кивають Налі. Дехто підходить й гладить її по голівці.

За словами співробітників станції, кішка дуже любить навідуватись у магазинчик Green Goddess Flowers, яким керує місцева жителька Ліанна.

"Раніше Нала приходила і сідала у наше крісло. Тепер це стало її службовим приміщенням для перепочинку", – розповідає жінка, що започаткувала власний бізнес після COVID-19.

Кішка Нала Фото: facebook//nalastationcat

І хоч кішка дуже привітна з пасажирами, вона не терпить присутності собак.

"Намагається протистояти псам, захищаючи свою територію. Знаєте, як коти вигинають спину? Безперечно дає зрозуміти, що це її станція", – додає Ліанна.

До речі, навіть мер Стівеніджа в курсі про слід Нали в історії місцевої залізничної станції.

Нала на станції Стівенідж Фото: facebook//nalastationcat

Зараз за життям та роботою знаменитої кішки слідкують аж 30 тисяч підписників у Instagram. Усі пасажири сподіваються, що вона залишатиметься на своєму посту ще довгі роки та щоразу зустрічатиме їх з мандрівок.

Нала на станції Стівенідж Фото: facebook//nalastationcat

Нагадаємо, раніше Фокус писав про зниклого у 2012 році кота на прізвисько Тобі, який несподівано повернувся додому напередодні Різдва. Власники домашнього улюбленця, сім’я Алланів з Великої Британії, забрали його зі служби захисту котів Cats Protection, куди пухнастика доправила жителька містечка Бедфорд.

Інший курйозний випадок стався у Дніпрі: кота взяли на роботу в історичний музей. Музейні співробітники прийняли у свій колектив вже трьох хвостатих. Дві собаки охороняють заклад вночі, а кіт Мася — ловить мишей.