Усе ще стоїть ялинка: блогер показав моторошний, покинутий сім'єю на Різдво будинок (фото)

Житло буквально розвалюється на шматки і, здається, що це лише питання часу, коли все завалиться. Проте всередині багато речей і меблів, які "застигли" в часі.

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Міський дослідник Рейнджер Рік показав своїм глядачам дивний будинок у США, який залишався занедбаним з Різдва в 1950-х роках. Блогер опублікував новий ролик на своєму YouTube-каналі.

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Будинок, що знаходиться десь у США, буквально розвалюється на шматки, і здається, що це лише питання часу, коли все завалиться. Деякі предмети все ще акуратно лежать на своїх місцях, але водночас інші розкидані по підлозі. Мабуть, одними з наймоторошніших речей у відео є різдвяна ялинка і прикраси, які наводять на думку, що той, хто був тут востаннє, поїхав поспіхом у той час, який мав бути святковим. Багато предметів меблів мають такий вигляд, ніби вони перебували недоторканими з 1950-х років. Здається, що будинок застиг у часі.

"Усе почалося з молодої пари, Альберта і Маргарет. Вони купили цей будинок 1955 року, завели дітей і переїхали в цей чарівний будинок, який, здавалося, ідеально пасував для їхньої сім'ї. Але що мене спантеличило, так це те, що майже все всередині було зроблено в 1950-х роках, за винятком деяких фотоальбомів. Цей будинок був справжньою капсулою часу, повною вінтажних меблів, техніки та декору, які залишалися недоторканими протягом десятиліть", — розповідає блогер.

Житло буквально розвалюється на шматки Фото: Youtube/RangerRickTV

Однак не тільки фотографії підтверджують недавню активність у будинку. Усередині виявилися сучасний радіоприймач, книга про вбивство Кеннеді, записи 1990-х років і газета від 30 березня 1998 року. Але навіть газета здається Ріку трохи дивною.

"Таке відчуття, що хтось підробив ці матеріали і просто поклав їх сюди. Щось дивне. Таке враження, що вони закинули цей будинок під час свого останнього спільного Різдва. Чому б сім'ї не оновити меблі та речі з часом? Чому б їм не забрати всі свої речі з собою? Деякі місцеві жителі заявили, що їхній раптовий від'їзд викликав здивування в оточуючих, і люди почали шукати відповіді на запитання, що могло змусити сім'ю так різко виїхати", — продовжив міський дослідник.

Спальна кімната Фото: Youtube/RangerRickTV

Серед книг, акуратно залишених на книжковій полиці, є медичні та релігійні томи. Вгорі залишено ліжко заправлене простирадлом схожим на прапор Америки, а на подушці лежить хрест. У будинку також є обладнання для тенісу та боулінгу, а також натяки на те, що хтось із тих, хто тут жив, служив в армії.

Старовинні фотографії Фото: Youtube/RangerRickTV

Рік зізнався, що за багато речей у будинку можна виручити непогані гроші на eBay.

"Ось чому я не збираюся давати жодних натяків на те, де знаходиться це житло. Ми повинні захищати ці речі і зберігати їх якомога довше, але я знаю, що одного разу їх тут просто не буде", — додав він.

Раніше Фокус повідомляв, що молода мама не отримала жодного подарунка від сім'ї. Багато людей попросили пояснень, оскільки не могли повірити, що жінка дійсно залишилася без подарунків на Різдво.

Також стало відомо, що різдвяна реклама довела глядачів до сліз. Один із барів Північної Ірландії зняв ролик про самотнього літнього чоловіка, якому не вистачало спілкування. В один момент удача повернулася до нього і він завів нові знайомства.