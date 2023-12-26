Їхав у гості до бабусі: 6-річного хлопчика випадково посадили не на той літак (відео)

Авіакомпанія Spirit Airlines вибачилася за плутанину і запропонувала маленькому пасажирові відшкодувати вартість поїздки.

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6-річного Каспера з США випадково посадили не на той авіарейс. Хлопчик мав вилетіти з міжнародного аеропорту Філадельфії у Форт-Майєрс, але несподівано опинився в Орландо – приблизно в годині польоту від місця призначення. Про цей інцидент написало видання Huffpost.

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Бабуся хлопчика, Марія Рамос, поїхала в аеропорт Форт-Майєрс, щоб зустріти свого онука – Каспера. Вона отримала багаж, але не знайшла саму дитину.

"Мені сказали, що його немає на цьому рейсі. Я побігла у літак до стюардеси і запитала її: "Де мій онук? Його передали вам у Філадельфії?". Вона відповіла, що з нею не було дітей", – згадує бабуся.

Незабаром після цього Рамос зателефонував Каспер і повідомив, що він приземлився в Орландо. Жінка каже, що це був один із найстрашніших інцидентів, які вона коли-небудь переживала у своєму житті.

Авіакомпанія Spirit Airlines вибачилася за плутанину та запропонувала відшкодувати вартість поїздки.

"21 грудня дитина без супроводу, яка прямувала з Філадельфії до Форт-Майєрс, була помилково посаджена на рейс до Орландо. Дитина знаходилась під пильним наглядом членів Spirit Team. Щойно ми виявили помилку, то негайно вжили заходів, щоб возз’єднати сім’ю", – йдеться у заяві.

В авіакомпанії додали, що зараз проводять внутрішнє розслідування цього інциденту.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про американську письменницю Ребекку Тіді, яка покинула п’ятирічну дочку вдома напередодні Різдва заради індивідуального відпочинку у фешенебельному 5-зірковому готелі в Дубаї. Поїздка обійшлась їй 1,8 тисячі фунтів стерлінгів (85,5 тис. грн).

Крім того, ми розповідали, що фанати вже багато років сперечаються, наскільки заможною була родина з фільму "Сам удома". Журналісти The New York Times звернулись за відповіддю до Федерального резерву та поділились висновками.