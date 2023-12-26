"Навіщо ти це зробив": чоловік переплутав назву подарунка для коханої (фото)

Ангус Дункан розмістив скриншот листування зі своєю засмученою партнеркою.

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Ангус Дункан з шотландського міста Данбар, що у Великій Британії, випадково переплутав назву різдвяного подарунка для своєї коханої. Замість популярної фритюрниці Dyson чоловік придбав сушарку для рук у ванній кімнаті від того ж бренду. Про це він розповів на своїй сторінці в соцмережі Х (колишній Twitter).

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"Мабуть, я подарував своїй нареченій не ту модель Dyson Air?" – написав в описі до знімків Ангус, який називає себе фотографом, залізничником та котячим батьком.

У графі "Про себе" шотландець вказав, що є знавцем автомобільних поромів та спальних поїздів, а також попросив звертатися до нього, використовуючи займенники "він/його".

Нижче Дункан розмістив скриншот листування зі своєю засмученою партнеркою. В одному з особистих повідомлень у месенджері жінка написала великими літерами та з вісьмома знаками оклику: "Навіщо ти подарував мені сушарку для рук?".

Жартівливий допис чоловіка швидко привернув увагу користувачів мережі. Юзери залишили сотні захопливих реакцій, вподобайок, коментарів та репостів.

"Не хвилюйся, це мине", "З ким не буває", "Здається, ти будеш самотнім цього Різдва", "Деякі люди такі невдячні", – пишуть вони під фото.

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Журналісти видання Metro зв'язався з Ангусом для коментаря. Чоловік у відповідь віджартувався, заявивши, що ця ситуація була ще гірше, аніж того разу, коли він випадково надіслав свого листа не Санті, а Сатані.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, як Бретта Геффні з США затримали в аеропорту через таємничий різдвяний подарунок від бабусі. Жінка просила свого онука не відкривати презент, запакований у великий коричневий портфель, аж доки він не прилетить додому, в Каліфорнію.

Крім того, ми розповідали про блогера Макса, який обклеїв кожен міліметр будинку батьків святковою обгорткою. Чоловік залишився один удома аж на 5 днів, тому одразу ж взявся до роботи.