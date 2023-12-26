Готувалася місяцями до Різдва: молода мама не отримала жодного подарунка від родини (фото)

Багато людей попросили пояснень, бо не могли повірити, що молода мама дійсно залишилася без подарунків на Різдво.

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Жінка поділилася своїм душевним болем після того, як вона витратила кілька місяців на організацію Різдва для своїх дітей і чоловіка, а в різдвяний ранок прокинулася зовсім без подарунків. Про це вона розповіла у відео, яке опублікувала в TikTok.

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Мері Янг розповіла, що витратила "місяці" на організацію Різдва для своєї сім'ї та купівлю подарунків для чоловіка і їхніх дітей, але не отримала нічого натомість.

"Я знаю, що я не єдина мама, яка прокинулася різдвяним ранком без жодного подарунка під ялинкою, спостерігаючи, як ваші діти й чоловік розгортають подарунки, над якими ви билися весь місяць", — підписала жінка відео.

Ролик Мері швидко став вірусним, коли його опублікували торік, і багато користувачів TikTok попросили пояснень, бо не могли повірити, що молода мама дійсно залишилася без подарунків на Різдво. У наступному відео вона пояснила, що діти для неї на першому місці, але їй все одно прикро, адже її чоловік не доклав жодних зусиль.

Жінка хотіла подарувати дух Різдва своїй родині Фото: TikTok

"Я так рада бачити всі позитивні коментарі, що підіймають настрій, які багато хто з вас залишив. Це дійсно відстійно, що для більшості з нас це так нормально, але ми також знаємо, що для мами наші діти на першому місці. Мені було дуже прикро, що мій чоловік нічого не подарував мені на Різдво цього року. Ми одружені вже сім років і майже десять років разом, і він ніколи не дарував мені нічого з будь-якого приводу. Звичайно, я говорила йому, що мене це турбує, але після народження дітей я намагаюся просто зосередитися на них і робити все для них", — додала вона.

Мері Янг завжди любила Різдво Фото: Instagram

Користувачі TikTok засипали Мері добрими словами, висловлюючи свої співчуття, а дехто сказав, що пережив те саме.

"Дякую за цей пост. Я відчула себе менш самотньою в цьому світі", "Найгірше почуття у світі. Почуваюся невидимим, неважливим і недооціненим", "Мій племінник помітив і запитав, чому Санта не приніс мені нічого, в той час, як всі члени сім'ї сиділи в тиші з повними колами подарунків", — писали люди.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка через дурну помилку "витратила" понад 2 млн гривень у ресторані. Вона просто хотіла показати в соцмережах фото зі своєю стравою. Жінка зробила знімок, у який випадково потрапив QR-код її столика.

Також стало відомо, що різдвяна реклама довела глядачів до сліз. Один із барів Північної Ірландії зняв ролик про самотнього літнього чоловіка, якому не вистачало спілкування. В один момент удача повернулася до нього і він завів нові знайомства.