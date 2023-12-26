Дві матері одночасно завагітніли від анонімного чоловіка й обмінялися дітьми (фото)

За словами 38-річної Емілі та 35-річної Керрі, їхні сини народяться з різницею у декілька тижнів.

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Лесбійська пара Емілі Патрік та Керрі Осборн обмінялися ембріонами й народять синів від одного донора сперми. Своєю унікальною історією жінки поділилися з журналістами британського таблоїда Daily Mail.

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Процедура запліднення коштувала майбутнім матерям приблизно 25 тисяч фунтів стерлінгів (близько 1,2 млн грн). Донором сперми був обраний анонімний американець голландського та німецького походження.

Перед тим, як скористатися послугами цього чоловіка, Емілі та Керрі детально ознайомились з його біографію та родовим деревом, а також бачили дитячі фото, слухали запис голосу та перевіряли почерк.

"Ми також знаємо, чим він заробляє на життя та чим захоплюється, що йому подобається, а що – ні. Ми навіть дізналися, що у нього довгі пальці та високі вилиці", – зізнається 35-річна шкільна вчителька Керрі.

Емілі та Керрі обмінялися ембріонами Фото: instagram//twomumstwobuns

Оскільки анонімний донор сперми зробив щедре пожертвування для клініки, то, згідно із британським законодавством, біологічні діти зможуть дізнатися відомості про нього, коли їм виповниться 18 років.

"Ми хотіли мати сім’ю, і щоб кожна з нас відчувала глибокий фізичний та емоційний зв’язок із немовлятами. Сподіваюся, що незабаром подібна практика вважатиметься нормою", – пояснює своє рішення 38-річна Емілі, яка працює креативною продюсеркою.

За словами пари, їхні сини народяться з різницею у декілька тижнів.

Емілі та Керрі народять синів Фото: instagram//twomumstwobuns Емілі та Керрі народять синів Фото: instagram//twomumstwobuns

Нагадаємо, раніше Фокус писав про колишнього лікаря американського репродуктивного центру UW Medicine Крістофера Герндона, який відмовився від ліцензії після того, як одна з його пацієнток висунула звинувачення, що він без згоди запліднив її власною спермою. Жінка зробила ДНК-тест і була шокована, коли дізналася, що в її дітей не той самий батько.

Крім того, ми писали про 55-річного Джона Монтгомері з Іст-Ліверпуля (Огайо, США), який через важке захворювання пережив пересадку нирки та печінки від двох своїх синів – Крістофера та Джонатана. Хлопці запевняють, що батько не просив їх цього робити, але вони просто не могли вчинити інакше. Хірурги провели вкрай складну подвійну трансплантацію й врятували Джона.