Вимагають компенсацію: студенти судитимуться з вчителем, бо іспит закінчився на 90 секунд раніше

Щонайменше 39 студентів стверджують, що рознервувалися внаслідок передчасного завершення іспиту. Кожен з них вимагає компенсацію у розмірі $1 400, що дорівнює вартості річного навчання.

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У Південній Кореї група студентів подала позов до суду через те, що вступний іспит до коледжу закінчився на 90 секунд раніше запланованого. Про це повідомляє BBC.

Вступний іспит до коледжів країни, відомий як Suneung, зазвичай триває 8 годин. Під час цього марафону абітурієнти здають одна за одною кілька робіт з кількох предметів. Suneung є одним з найскладніших іспитів у світі.

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У позові щонайменше 39 студентів із Сеулу стверджують, що під час іспиту з корейської мови, який був першим, дзвінок про його закінчення пролунав раніше. Через це студенти рознервувалися і не могли зосередитися на інших іспитах, розповідає адвокат потерпілих.

Тепер кожен студент вимагає компенсацію у розмірі $15 400, що дорівнює вартості річного навчання.

Адміністрація коледжу визнала помилку і заявила, що дзвінок пролунав раніше, бо передував обід і керівник, відповідальний за конкретний іспит, неправильно визначив час.

Це вже не перший випадок, коли студенти подають до суду через передчасний дзвінок. У квітні суд у Сеулі присудив 7 мільйонів вон (5250 доларів США; 4200 фунтів стерлінгів) студентам, які стверджували, що на іспиті Suneung у 2021 році вони були в невигідному становищі через те, що їхній дзвінок пролунав приблизно на дві хвилини раніше.

Нагадаємо, що мешканець Рівненщини намагався скласти іспит з водіння замість сусіда. Адміністратори помітили, що фото в паспорті не збігається із зовнішністю чоловіка. Він намагався довести, що знімок старий, через що його важко впізнати.