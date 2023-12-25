"Найсамотніша горила у світі" проведе 40-е Різдво в тісній клітці (фото)

Власник зоопарку стверджує, що ставиться до примата як до власної доньки, проте захисники тварин стверджують, що горила страждає від депресії.

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Буа Ной, горила, яка вже майже 40 років живе на самоті в крихітному бетонному вольєрі в таїландському зоопарку Пата, проведе своє 40-те Різдво в неволі. Про це пише таблоїд Daily Star.

Попри зусилля знаменитостей і правозахисників, які закликають до її звільнення, господар зоопарку відмовляється продавати її за менш ніж 700 000 фунтів стерлінгів (33,4 мільйона гривень).

Власник зоопарку, Каніт Сермсірімонгкол, стверджує, що Буа Ной добре почувається і що він дбає про неї "як про власну доньку". Однак захисники тварин стверджують, що горила страждає від депресії та інших психологічних проблем через своє тривале утримання на самоті.

Фото: Daily Star

"Буа Ной живе в умовах, які можна схарактеризувати як жорстоке поводження", — заявив Джейсон Бейкер, старший віцепрезидент PETA в Азії. "Вона ув'язнена в крихітну клітку, де не може вільно рухатися або спілкуватися з іншими горилами".

Буа Ной була привезена до Таїланду з Африки в 1983 році, коли їй було всього два роки. Її купив зоопарк Пата, який розташований в універмазі Pata Pinklao на шостому і сьомому поверхах.

Зоопарк Пата давно відомий своїми поганими умовами утримання тварин. У 2020 році в зоопарку сталася пожежа, внаслідок якої загинули кілька тварин.

Шер, Джилліан Андерсон та інші знаменитості виступили на підтримку закриття зоопарку Пата і звільнення Буа Ной.

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