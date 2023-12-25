Додав різдвяного настрою: нетверезий Санта-Клаус влетів в будинок, розносячи подарунки

Санту перевірили на споживання "різдвяного елексиру", а після цього забрали в нього права і машину. Він не здався і пообіцяв донести подарунки наступного дня.

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У Німеччині Санта-Клаус на авто скоїв ДТП. Він влетів у стіну будинку і пошкодив припаркований поруч автомобіль. Про інцидент повідомляє DW.

ДТП сталася в Тюрінгії в місті Мюльхаузен. Авто на швидкості в центрі міста злетіло з дороги і врізалося в стіну будинку, зачепивши один з автомобілів. В авто перебував чоловік у костюмі Санта-Клауса. Очевидці події викликали правоохоронців.

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"Під час подальших перевірок дорожнього руху з'ясувалося, що "Санта-Клаус" абсолютно не в змозі керувати засобом пересування, після чого подальшу поїздку "Санти" було припинено та взято у нього кров на вміст алкоголю", — повідомили в поліції.

Героя свята перевірили на тверезість — перевірка показала, що Санта додав собі різдвяного настрою алкогольним напоєм. Через це поліція забрала в нього права і автомобіль.

"Фасад будинку був серйозно пошкоджений, однак різдвяні подарунки, які належали "Санта-Клаусу", залишилися неушкодженими. Тим не менш, "Санта-Клаус" оголосив, що подарунки будуть доставлені наступного дня", — написала поліція

Нагадаємо, що зворушливий лист, написаний 10-річною дівчинкою Санта-Клаусу, став вірусним. В ньому дівчинка написала, що не отримає подарунок цього року, бо Санта нібито захворів.

Раніше повідомлялося, що в Україні зупинили "Санта-Клауса" за порушення ПДР. Він мчав на "святковому" мотоциклі без шолома.