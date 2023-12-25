НЛО полювали на "Борт №1", в якому нібито перебував Байден, — соцмережі (фото, відео)

Спостерігачі помітили білі кулі, які перебували то попереду, то позаду президентського літака. У них виникло питання, який розмір повинні були б мати ці кулі, якщо їх видно на відео.

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Кілька невідомих літаючих об'єктів (НЛО) помітили над аеропортом Лос-Анджелеса. Об'єкти супроводжували "Борт номер один" (Air Force One) США, на борту якого нібито перебував президент Джо Байден. Поруч летіли військові винищувачі, але вони ніяк не відреагували на ситуацію. Відео можливого польоту НЛО опублікували у Youtube-каналі L.A FLIGHTS.

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Автори Youtube-каналу, брати Пітер і Джошуа (Peter та Joshua), стежать за злітанням та приземленням літаків у міжнародному аеропорту Лос-Анджелеса. 10 грудня вони записали на відео проліт Air Force One, біля якого вільно ширяли НЛО та винищувачі F-35.

НЛО літака — деталі інциденту з бортом Джо Байдена

Брати опублікували запис, тривалістю вісім хвилин. На записі видно, як над головами операторів пролітає "Борт номер один". У певні моменти чути, як автори запису помічають об'єкти, яких не повинно бути біля літака Джо Байдена.

Наприклад, на початку чути, як хтось говорить про якусь перешкоду біля повітряного судна.

"Ви це бачили? Нам щось заважає", — сказав один з братів, сумніваючись, що саме вони побачили.

Пізніше було ще дві аналогічні ситуації. Якщо проглянути відео, дійсно можна помітити білі маленькі кулі неподалік від президентського літака. Інколи вони перебувають позаду, інколи попереду. При цьому навколо вільно летять два F-35, які в польоті дозаправляються.

Літак Джо Байдена та винищувачі супроводу Air Force One та НЛО попереду Борт номер один та НЛО позаду

На завершення чути, як автори відреагували на побачене. Зокрема, один з братів зауважує, що це могла бути повітряна куля, яка навіщось опинилась поруч з літаком. Втім, у нього виникає питання щодо розміру цієї кулі відносно сусідніх об'єктів.

Зазначимо, 16 грудня житель Британії розповів про ще один інцидент з НЛО. Чоловік заявив, що бачив невідомий об'єкт, який летів позаду літака у одному з районів Великої Британії. З його слів, таке відбувалось двічі. Об'єкт виглядав як блискуча біла сфера, розміром 10-20 футів (3-6 м).

Крім того, дивовижу помітили на Марсі. Експерт з НЛО вивчав світлини, зроблені NASA, і побачив фігуру, схожу на людську, яка начебто витягнулась на камені. Складається враження, начебто фігура засмагає, заявив експерт.

Між тим у листопаді у ЗМІ з'явилась публікація про спеціальний відділ NASA, який займається вивченням НЛО. Вказували, що там збирають усі повідомлення про появу таких об'єктів і навіть "мають уламки".