Нетверезий крадій намагався поцупити мед із вуликів та вбив 60 тисяч бджіл (фото)

Порушник зняв стільники із вуликів та сховав їх у різних місцях в радіусі 30 метрів у лісі, створивши своєрідний медовий склад.

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Нетверезий крадій меду вбив 60 тисяч бджіл, коли намагався поцупити мед із вуликів. Про це повідомило видання Bild.

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Камера дикої природи бджоляра Андреаса зафіксувала дії крадія. Як з’ясувалося, зухвалий крадій вирушив на своєму електросамокаті до будинку, де розташовувалися вулики.

Бджоляр розповів, що побачив чоловіка в капюшоні, який спокійно відкривав сім вуликів і стояв над ними. Бджоляр-любитель відреагував миттєво: "оскільки я подорожував у справах, я відправив батьків і брата на пасіку і попередив поліцію".

Андреас вже кілька днів був на сторожі. Він закликав свою сім'ю бути обачними, оскільки тиждень тому у нас був схожий випадок. Вже відбулося втручання у пасіку на іншій ділянці. Як наслідок, дві бджолині сім'ї замерзли до смерті.

Цього разу порушника спіймали. Він був у нетверезому стані та під дією наркотичних речовин. За словами поліціянтів, він "з каяттям зізнався в цьому і принаймні ще в одному злочині". Чоловік їхав на електросамокаті, проти нього також було порушено провадження за водіння в нетверезому стані.

"Гіркий результат останнього медозбору: дві бджолині сім'ї були повністю знищені. "Чи виживуть інші п'ять бджолосімей, ми дізнаємося лише в найближчі кілька днів", – зазначив Андреас.

Фото: скрін відео

Порушник також зняв стільники і сховав їх у різних місцях в радіусі 30 метрів у лісі, як своєрідний медовий склад. Це від 20 до 30 кілограмів чистого меду. Влітку в бджолиній сім'ї живе від 40 000 до 60 000 бджіл, взимку — близько 15 000.

Наразі оцінюється рівень завданих збитків. Бджоляр зазначив, що дуже розчарований діями крадія.

"Я розчарований і засмучений тим, що мої бджолині сім'ї загинули. Я сам їх виростив. Ви повинні це знати: Кожна колонія має різні риси характеру. Спочатку це звучить дивно, але це правда. Бджоли — це як домашні тварини", – пояснив Андреас.

Нагадаємо, у серпні фермера в Бразилії кілька годин рятували від бджіл, доки не допоміг бджоляр. Точний вид бджіл, які напали на фермера, не встановлено. Відомо, що багато різновидів стають агресивними, коли їх турбують.