Сплять під час їжі: вчені розкрили унікальний секрет "ефективності" північних оленів

Тривале пережовування жуйки приводить тварин у стан повільного сну. Електрична активність мозку оленів падає, вони майже не реагують на події, що відбуваються, але при цьому зберігають високу продуктивність.

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Північні олені менше сплять і ведуть активне життя в Арктиці завдяки тривалому пережовуванню жуйки. Тварини впадають у так званий повільний сон, йдеться в науковій статті журналу Current Biology.

Жуйка генерує електромагнітні хвилі для фази повільного сну, коли більшість інших тварин впадають у сплячку. Біологи з Норвегії та Швейцарії провели серію експериментів і встановили що ця здатність відіграє важливу роль у житті оленів. Одночасне перетравлення їжі та сон економить їм час, коментує науковий співробітник Цюрихського університету Меланія Фуррер.

Фахівці з Норвегії спостерігали за циклами сну й активності північних оленів, їхньою реакцією на полярні ночі та дні, а також на різкі зміни в тривалості світла і темряви. Дослідники підключали електроенцефалографи до голів чотирьох північних оленів із розплідника Арктичного університету в місті Тромсе і відстежували активність мозку тварин узимку, влітку і восени.

Тестування показало, що олені витрачали приблизно однаковий час на сон у різні сезони року, але більш активними вони були в теплу пору року. Під час повільного сну олені рідше реагують на події, електрична активність їхнього мозку падає. Саме таким чином північні олені "економлять" час і відпочивають навіть тоді, коли вони не можуть спати.

Олені, які жували, спокійно сиділи або стояли, майже не реагуючи на те, що відбувається з іншими оленями. Завдяки повільному сну тварини в полярне літо здатні швидше набирати вагу і готуватися до зими, зберігаючи при цьому енергію.

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