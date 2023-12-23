"Пожвавили торгівлю": диспетчери виявили несподівану знахідку в чеку (відео)

В одній із пецерій Торонто анонімний покупець надіслав повний текст першого фільму "Шрек" у коментарі до замовлення в чеку.

Related video

Запити на спеціальні замовлення є найскладнішим завданням для багатьох працівників сфери обслуговування. Іноді вони прості, а іноді виявляються "полем битви", на якому клієнт бажає розпочати дуель. Так, одного разу диспетчери піцерії в Торонто отримали лист із повним сценарієм першого фільму "Шрек" у коментарі до замовлення в чеку. Отримане замовлення опублікувала блогерка @mswizzardthewizard у соціальній мережі TikTok.

Диспетчери виявили несподівану знахідку в чеку Фото: Скриншот

Диспетчерів вирішили не викидати легендарний чек, а прикрасили ним стіни.

Диспетчери виявили несподівану знахідку в чеку Фото: Скриншот

Як розповідає видання Сheezburger, відвідувачі стали дедалі частіше цікавитися історією цього замовлення, а користувачам мережі залишилося лише здогадуватися, чому у формі замовлення не було встановлено обмеження на кількість символів.

Диспетчери виявили несподівану знахідку в чеку Фото: Скриншот

Одне можна сказати напевно: цей анонімний жартівник оживив роздрібну торгівлю компанії.

Нагадаємо, що в США виявлено унікальний Tritan A2 Aero Car. Це єдиний у світі автомобіль, створений спеціально для доставки піци.

У Сполучених Штатах Америки затримали підозрюваного у вбивстві чотирьох жінок, тіла яких було знайдено на пляжі ще 13 років тому, завдяки шматочку піци.