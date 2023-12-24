Знайди дивну ялинку менш ніж за 30 секунд: головоломка для перевірки гостроти зору

У особливій різдвяній головоломці потрібно відшукати нестандартну ялинку, прикрашену святковими кульками та гірляндами. Головоломка здається простою, але насправді може примусити задуматись.

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Щоб перевірити гостроту зору, можна скористатись спеціальною святковою головоломкою. Достатньо кілька секунд уважно подивитись на картинку, на якій зображено під сотню різдвяних дерев, прикрашених зірками. Результат покаже, наскільки добре працюють твої. очі. Різдвяний тест для перевірки зору запропонували на порталі Mirror.

Важливо

Багато хто здався: святкова головоломка, в якій потрібно знайти 5 відмінностей за 9 секунд

На перший погляд, головоломка здається зовсім простою, зауважили на порталі. Однак подібного типу завдання дають можливість перевірити роботу зорового апарату, а також уважність, уміння мислити нестандартно та навичку не відволікатись. Крім того, регулярне виконання таких тестів допоможе розвинути когнітивні здібності, пише Mirror.

Психологічний тест — перевірка зору та уважності

На спеціальному зображенні художник розмістив кілька десятків різдвяних ялинок. Ялинки прикрашені різнокольоровими кульками та гірляндами. На верхівках — червоні або жовті п'ятикутні зірки. Завдання тесту: подивитись уважно на зображення і якнайшвидше відшукати зірку, яка має більш як п'ять променів.

Головоломка для перевірки гостроти зору Фото: Mirror

На порталі вказують, що переважній більшості людей на пошук нестандартної ялинки знадобиться 62 секунди. Є люди, чия гострота зору та уважність скорочуються цей термін. Наприклад, 16% населення Землі розв'язують цю головоломку за пів хвилини.

Якщо під час тесту не вдається швидко відшукати ялинку, то автори завдання радять сконцентрувати увагу на нижньому правому куті. Також заспокоюють, що не варто хвилюватись, якщо на пошуки розв'язку знадобилось більш як хвилина. У статті вказують, що потрібно потренуватись розв'язувати схожі задачі і тоді результати покращаться.

Щоб дізнатись відповідь або перевірити себе, можна скористатись підказкою Mirror або подивитись відповідь.

Тест на гостроту зору - підказка Тест на гостроту зору - відповідь

Нагадуємо, раніше Фокус публікував інші головоломки, які дають можливість перевірити когнітивні здібності людини. Наприклад, у одній з головоломок потрібно відшукати приховану істоту на зображенні з цирковими тваринами. Також є завдання, за допомогою яких можна дізнатись дещо більше про рівень IQ та потренуватись, якщо він занизький. Для цього варто скористатись головоломками на основі оптичних ілюзій — відшукати певне число серед кількох сотень інших. У іншому тесті потрібно відшукати панду серед сотень людей: той, хто має вищий рівень IQ, розв'язує його найшвидше.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви маєте проблеми, зверніться до фахівця.