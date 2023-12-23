Стала Грінчем для сусідів: жінка влаштувала скандал через яскраві різдвяні гірлянди

За словами жінки, ілюмінація частково зачепила її сад, тому вона і звернулася до жителів сусіднього будинку з проханням вирішити проблему найближчим часом.

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Жінці не сподобалося те, як її сусіди прикрасили будинок до різдвяних свят, тому вона попросила їх прибрати свої гірлянди. Про це пише The Mirror.

У період Різдва багато власників приватних будинків починають прикрашати свої території мерехтливою ілюмінацією, щоб все виглядало максимально святковим. Водночас далеко не всі поділяють подібну атмосферу.

Вона заявила, що величезні світлові шоу надто "дратівливі та нав'язливі", тим паче, що частково гірлянди зачепили і її сад. У результаті вона звернулася до сусідів і попросила це все прибрати найближчим часом.

"Я прийшла додому і побачила, що мої сусіди прикрашають свій будинок до Різдва. Вони поставили одну зі своїх різдвяних прикрас у моєму саду, не порадившись зі мною", — йдеться в повідомленні.

Реакція сусідів була несхвальною, як розповіла жінка. Вони виглядали вельми дратівливими, коли їхня сусідка закликала прикрашати тільки свою територію і не переходити межі.

У результаті, сім'я була позбавлена сезонної радості через дії жінки.

"Чи була я нерозумною? Це було дуже близько до межі, тож я подумала про те, щоб залишити це, але до Різдва ще довго, а це була прикраса на кілочку, встромлена в мою клумбу, яка межує з їхньою під'їзною дорогою", — продовжила жінка.

Користувачі мережі, які ознайомилися з ситуацією, залишили свої неоднозначні коментарі. Одні їй почали співчувати, а інші й зовсім заявили, що вона чинить як справжній Грінч, адже, по суті, жодної шкоди ілюмінація не принесла.

Водночас ті користувачі, які стали на бік жінки, заявили, що залазити на чужі ділянки справді неправильно.

Нагадаємо, 9 грудня повідомлялося, що потрібно викинути перед Новим роком 2024, щоб у домі було багато щастя. Позбавтеся від речей, які викликають у вас погані спогади або давно лежать без діла. Потрібно звільнити простір для нового, щоб у домі водилися удача, радість і гроші.