92 години без сну: чоловік обклеїв кожен міліметр будинку батьків святковою обгорткою (відео)

За словами блогера на ім'я Макс, він залишився один удома аж на 5 днів, тому одразу ж взявся до роботи. "Обгортання" однієї кімнати могло займати до 20 годин.

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Чоловік залишився сам удома і вирішив влаштувати сюрприз для своїх батьків напередодні різдвяних свят. Він обклеїв увесь будинок подарунковою упаковкою і опублікував результат у соціальній мережі TikTok.

Йдеться про чоловіка з ім'ям Макс, який знімає ролики під ніком @thatguymaks. Йому вдалося зібрати понад 2,7 мільйона пiдписникiв у TikTok завдяки роликам із незвичайними ідеями.

Цього разу він вирішив шокувати свою матір і сестер різдвяним пранком. Вони на 5 днів поїхали з дому, чим і скористався блогер.

Макс придбав багато рулонів подарункового паперу, щоб упакувати в нього предмети, які знаходилися у великому будинку. У результаті кожен міліметр будівлі перетворився на один великий суцільний подарунок.

@thatguymaks 20 hours and alot of wrapping later I’m finally done! Early Merry Christmas…now just need some sleep. ♬ Rockin' Around The Christmas Tree - Brenda Lee

Почав реалізацію свого підступного плану він з кімнати своєї сестри, знявши цей кропіткий процес на камеру. В пакуванні опинилися не тільки стіни, а й книжки, коробки та навіть телевізор. Тільки на одну спальню пішло 20 годин роботи.

Далі була кухня, де блогеру потрібно було виконати колосальний обсяг роботи. Для цієї кімнати він вибрав рулон паперу із зображенням Санти Клауса, сніговика та інших святкових персонажів, які в результаті розташувалися на стінах, столах і раковині.

"92 години роботи і жодного сну пізніше. Робота закінчена, і я справді думаю, що це має крутий вигляд. Тепер настав час побачити реакцію моєї сім'ї", — йдеться в повідомленні.

Загалом було опубліковано кілька роликів на цю тематику і найпопулярніший із них набрав понад 45 мільйонів переглядів. Користувачі з нетерпінням чекали, коли повернуться батьки з сестрою і зможуть особисто оцінити те, чим займався чоловік останні 5 днів свого життя.

Коли жінка зайшла до будинку, то в неї відвисла щелепа, адже трансформацію будівлі було видно з будь-якого місця в будинку. Реакція сестри була подібною і вони разом пішли роздивлятися кожну деталь. Але, обійшлося без скандалу.

"Замість того, щоб розлютитися, вони сказали, що раді бачити мене", — сказав Макс.

Нагадаємо, 23 грудня повідомлялося, що напередодні Різдва злодії в Британії вкрали алкоголь на тисячі доларів. Загалом було четверо злочинців, які винесли із супермаркету Tesco Express у лондонському Кріклвуді багато спиртних напоїв. Водночас вони навіть не намагалися приховати свій злочин.