Рендал Говард "Ренд" Пол — проросійський американський політик, член Республіканської партії, відомий українцям тим, що заблокував термінову допомогу Україні в розмірі 40 мільярдів доларів навесні 2022 року.

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Американський сенатор Рендал Говард "Ренд" Пол заявив про те, що виявив грант на 2,7 мільйона доларів від США для дослідників із Санкт-Петербурга. Ті проводили медичні екперименти на тваринах, чим викликали протести американських зоозахисників. Про це сенатор повідомив на сторінці свого офіційного сайту.

За його словами, медики робили операції кішкам на мозку, а потім ставили їх на бігові доріжки та пересилали в США відео процесу.

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Топ сенатора Ренда Пола

За заявою сенатора, грант для російських медиків — не єдина дивна витрата США. Пол повідомив і про закупівлю Міністерством оборони США за 8 тисяч доларів акваріума для лобстерів.

Пентагон втратив 90 мільйонів доларів через неправильне зберігання 80 газотурбінних двигунів, така сама доля спіткала трансмісії на 12 мільйонів і танкові шасі ще на 68 мільйонів доларів.

Американські платники податків через шестимільйонний грант Агентства з міжнародного розвитку (USAID) сплатили за рекламу туристичних пам'яток Єгипту та профінансували "графічні новели" міністерства внутрішньої безпеки – комікси на тему боротьби з дезінформацією.

Федеральний бюджет США сплатив також виміри температури в 16 лабрадорів різного забарвлення, щоб з'ясувати, що колір шерсті на температуру не впливає, і "насильницьку" зміну статі в групи макак-резусів на користь науки за 477 121 доларів.

Хто такий Ренд Пол

Сенатор від штату Кентуккі Рендал Говард "Ренд" Пол — проросійський американський політик, популіст, член Республіканської партії.

2022 року він заблокував термінову допомогу Україні в розмірі 40 мільярдів доларів.

Як тоді, так і тепер він виступає проти надання Вашингтоном іноземної допомоги

За повідомленням ВВС, провідні сенатори — республіканці й демократи — "виявили рідкісну в таких випадках єдність, погодившись із тим, що Україні, яка перебуває у важкому становищі", проте саме Пол відмовився підтримати пропозицію, яка вимагала одностайного рішення.

Він вимагав ухвалення спеціального законодавства для посилення контролю над тим, як ці гроші будуть витрачені.

"Не можна викидати на вітер 40 млрд доларів без будь-якого нагляду. Ми зробили це в Афганістані: спеціальний генеральний інспектор не зупинив усі розтрати, але хоча б змусив розкрадачів двічі подумати, перш ніж красти гроші", — заявляв тоді Пол.

Демократ Чак Шумер сказав тоді, що все, чого досягне Ренд Пол, — це "одноосібно затягнути таку необхідну Україні допомогу".

Водночас президент США Джо Байден має підписати указ про заходи проти фінансових структур, пов'язаних із постачаннями для військово-промислового комплексу Росії.