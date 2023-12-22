Втратив €20 000: виграш у лотерею обернувся прокляттям для вчителя англійської (фото)

Служба соцзабезпечення Centrelink внесла переможця лотереї до списку професійних гравців. Щомісячні призові тепер розглядаються як дохід.

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Крейг Гілл із австралійського Брісбена в жовтні виграв понад 55 тисяч євро, але виявилося, що половину грошей доведеться віддати. Пенсіонер очікував, що зможе розраховувати на надбавку до допомоги в розмірі 3,5 тис. євро на місяць протягом наступного року. Про це повідомляє The Sun.

Лотерея в Австралії

Але місцева служба соцзабезпечення Centrelink внесла Крейга до списку професійних гравців, і щомісячні призові тепер розглядаються як дохід, а не як лотерейний приз.

Переможець лотереї в Австралії

Через це його допомогу із соціального забезпечення урізали в еквіваленті до 460 євро на два тижні, це саме стосується виплат по догляду за хворою дружиною. У підсумку щомісячний сімейний дохід скоротився більш ніж на 1700 євро. За рік це понад 20 000.

"Якби я виграв одноразову виплату в розмірі 55 000, це була б кругла сума. Але якщо отримуватиму виплати щомісяця, їх вважатимуть доходом від азартних ігор", — пояснив колишній учитель англійської в австралійських в'язницях.

Переможець лотереї не згоден із тим, що один лотерейний приз вважається виграшем, а інший — доходом.

Сім'я переможця лотереї в Австралії

Крейг залишив роботу у виправному центрі Таунсвілля 2019 року через посттравматичний стресовий розлад, спричинений роботою із засудженими. Австралійська влада призначила йому щомісячну пенсію, але тепер через виграш лотереї він втратить більше, ніж заробить.

Нагадаємо, що американець із дружиною виграли $1 млн, поки чекали на їжу.

Також повідомлялося, що жінка, яка виграла $5,4 млн у двох лотереях, живе в трейлері, а гроші витратила на ігрові автомати.