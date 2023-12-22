Треба робити не так: мама показала помилку в сушінні одягу, яку допускають усі (відео)

Блогерка Крістіна Джейкобс поділилася з підписниками своїм несподіваним лайфхаком.

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Молода мати Крістіна Джейкобс, яка має 70 тисяч підписників у TikTok, розказала про найпоширенішу помилку під час розвішування одягу на сушці. Її відео стало вірусним і зібрало сотні вподобайок, коментарів і репостів.

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Має знати кожен. Жінка показала секретну кнопку в пральній машинці (фото)

За словами жінки, узимку доводиться сушити речі в закритих приміщеннях, зокрема на балконі. Це забирає багато часу, і на речах часто з’являється затхлий запах.

Однак блогерка знайшла вихід із цієї ситуації та поділилася з підписниками своїм несподіваним лайфхаком. Для сушіння речей вона використовує маленький електричний вентилятор і простирадло.

Ідея трюку полягає в тому, що простирадло затримує тепло від вентилятора й так дозволяє швидше висушити одяг. Мами стверджує, що так білизна висихає за півтори години та чудово пахне.

"Усі, напевно, це знають", — зазначила жінка в описі під відео. Але, як з’ясувалося, далеко не всі.

Блогерка Крістіна Джейкобс показала, як сушити одяг найефективніше Фото: TikTok

Багато користувачів TikTok почали роздавати і свої поради.

"Набагато краще використовувати осушувач повітря, але треба зачиняти двері. Він чудово працює", "Я вмикаю обігрівач біля пральної машини, а потім досушую одяг у сушарці", "Одяг набагато швидше висохне, якщо повісити його на дві рейки. Між речами ходитиме більше повітря", — діляться вони ідеями в коментарях.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про популярну американську блогерку Мінді Мак-Найт, яка ділиться корисними порадами та хитрощами на своїй сторінці в TikTok із 642 тисячами підписників. В одному з відео жінка розповіла глядачам, що знайшла приховану кнопку на пральній машинці.

30-річна британка Надін Донелон разом зі своїм бойфрендом Джеком уже два роки як не вмикає опалення, аби не платити за дорогий газ. Щоб зігрітися в морозні зимові вечори, Надін із Лондона тепло вдягається, використовує грілки та ковдри, уранці та ввечері приймає гарячі ванни, а також має свій унікальний лайфхак із харчовою плівкою для ізоляції вікон.