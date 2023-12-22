Дружина подала на розлучення через відео, яке її чоловік переглядав у TikTok

Жінка пояснила, що її екскоханий наткнувся на ці ролики випадково й з того часу дуже сильно змінився.

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37-річна жінка звинуватила соціальну мережу TikTok у зруйнуванні її 12-річного шлюбу. На форумі в Reddit вона пише, що була абсолютно щасливою, допоки її благовірний не підсів на перегляд відео про так звану "традиційну дружину".

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У подібних роликах йдеться про жінок, які жертвують своєю кар'єрою на користь традиційних сімейних цінностей та хатньої роботи, зокрема готують їжу, прибирають, виховують дітей та читають Біблію.

Хештег "tradwife" зібрав колосальні 296,5 мільйона переглядів та несподівано зробив зірками декількох інфлуенсерок, які хваляться своїм щоденними побутовими клопотами на догоду чоловікам.

Жінка з Reddit пояснила, що її чоловік випадково наткнувся на ці ролики на початку цього року й з того часу дуже сильно змінився.

"Ми обидва працюємо, разом займаємося домашніми справами та виховуємо дітей. Він ніколи не скаржився. Але у березні почав поводитися дивно. Був невдоволеним моїм зовнішнім виглядом та приготовленою їжею. Казав, що я мало приділяю йому часу", – розповідає блогерка.

Благовірний запропонував їй покинути кар'єру та весь час проводити вдома зі своїми дочками. Але дружина не погодилася – і це стало початком кінця їхнього багаторічного шлюбу.

Кадри з відео про традиційних дружин Фото: TikTok

Одного дня жінка почула, як її коханий розмовляв з іншою.

"Він навіть не соромився і не відчував каяття. Сказав, що заслуговує на краще", – пише вона й додає, що після цього остаточно ухвалила рішення розлучитися.

До речі, ось одне з подібних відео.

"Ласкаво просимо до нового ранку в моєму житті! Сьогодні я збираюсь читати Біблію", – зазначила блогерка в описі.

Нагадаємо, раніше Мін'юст опублікував свіжу статистику щодо реєстрації шлюбів та розлучень в Україні. Адвокатка, експертка в галузі сімейного права Наталія Горбаль розповіла Фокусу, чому до таких даних треба ставитись обережно.