Росіянин у костюмі Діда Мороза впав з 24 поверху: як це сталося (фото)

Екстремал мав ефектно з'явитися на святі, влаштованому для дітей, але щось пішло не за планом.

Related video

Аніматор-альпініст у костюмі Діда Мороза упав з балкона 24-поверху висотки на вулиці Лісопарковій у російському Челябінську. Інцидент стався увечері в четвер, 21 грудня. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Важливо

У Росії Діди морози покатали сиріт на ракетних установках (фото)

Екстремал мав ефектно з'явитися на святі, влаштованому для дітей, але щось пішло не так.

На опублікованому в інтернеті записі чутно, як діти радісно кличуть Діда Мороза. Далі перевдягнутий альпініст у червоному халаті перелазить через огорожу балкона 24-поверхової висотки. На нього направляють прожектор, і у цей момент чоловік несподівано падає.

За кадром хтось голосно кричить і сміється: "Він не впав. Зараз він вилізе! Не міг він упасти!".

Альпініст у костюмі Дід Мороза падає з 24 поверху в Челябінську Фото: Telegram

На місце події прибуло дві машини швидкої допомоги. Повідомляється, що альпініст, ймовірно, переплутав троси для страхування. Він розбився на смерть. Це сталося на очах його дружини та сина.

Представники компанії, що організувала захід, вибачилися та додали, що чоловік був досвідченим спеціалістом.

"Сьогоднішнє свято обернулося жахливим нещастям. ‌Це був абсолютно непередбачуваний інцидент. Ми зробимо все, що в наших силах, аби допомогти поліції розібратися в причинах, аби ніколи більше такого не допустити", – зазначили вони в офіційній заяві.

Своєю чергою, челябінський промисловий альпініст Руслан Кудабаєв, який виконує аналогічні послуги, зазначив у коментарі Ura News, що це сталося через порушення техніки безпеки.

"Роботи у темну пору доби заборонені на висоті", – запевняє він.

У ГУ МВС в Челябінській області утрималися від коментарів.

Нагадаємо, що у Таїланді росіянин зістрибнув із найвідомішого храму в Пхукеті.