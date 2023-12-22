Жінка переїхала в сарай посеред лісу: мільйони мріють жити так само, як вона (фото, відео)
Новий дім американки Сари виглядає так, ніби він зі сторінок модних журналів про дизайн інтер'єрів.
Блогерка-мінімалістка та популяризаторка економії Сара з Мурсвіля, що у США, розповіла про дивовижне перетворення старого сараю посеред лісу на ідеальний крихітний будиночок. Жінка показала на своїй сторінці у TikTok кадри до та після трансформації.Важливо
"Чергова буря в маленькому будиночку, це так чарівно. Ми насправді живемо у Парку Юрського періоду, LOL", – зазначила блогерка в описі до одного зі своїх роликів, знятого, коли за вікном йшов проливний дощ.
На кадрах до капітального ремонту видно забите усіляким мотлохом підсобне приміщення – з велосипедами, технікою, ящиками, переносками для тварин та садовим приладдям.
Через кілька хвилин Сара демонструє початковий етап трансформації. Вона винесла непотрібні речі, утеплила стіни та вставила нові вікна та двері. Потім облаштувала затишну кухню з мармуровою робочою поверхнею, блакитними шафками та золотими ручками.
У лівому кутку будиночка знаходиться мініспальня та вітальня з телевізором на стіні та комірками для котів. Серед декору – набір кактусів і дизайнерський посуд. Також є окремий куточок для унітаза та раковини.
Тепер новий дім Сари має вигляд, ніби зі сторінок модних журналів про дизайн інтер'єрів.
У наступному ролику, уже після завершення ремонту, американка провела екскурсію своїм житлом і підтвердила переїзд.
@ssarahrayann Come with us to convert a shed into a tiny house! #tinyhouse #tinyhome #tinyhousebuild #tinyhousenation #tinyhouseliving #tinyhousemovement #shedconversion ♬ Paradise - TELL YOUR STORY music by Ikson™
На запитання підписників щодо комунікацій вона відповіла, що електрика уже була в будиночку, а воду з фільтрами й підігрівом довелося таки проводити додатково.
Відео Сари зібрало понад 12 тисяч переглядів та багато схвальних реакцій.
"Я також одержимий цим", "Просто любов", "Досконаліше не може бути", "Це прекрасно", "Чудово", – пишуть користувачі мережі у коментарях.
@ssarahrayann All moved in the tiny house! #tinyhome #tinyhouse #tinyhousetour #tinyhouseliving #diytinyhouse #diytinyhome ♬ original sound - Sarah
Нагадаємо, раніше Фокус писав про матір двох дітей Лорін Кібл з Великої Британії, яка знайшла оригінальний спосіб, як оновити стару кухню, але при цьому не спустити весь сімейний бюджет. Унікальним досвідом та корисними порадами жінка поділилася на своїй сторінці в TikTok.
Крім того, ми розповідали, як британська дизайнерка інтер’єрів Рейчел із мінімальним бюджетом переобладнала свою оселю у "райський куточок". Жінка зізнається, що є прихильницею інтер’єрів з акцентом на яскраві життєрадісні кольори, що підкреслюють її креативність та сприяють самовираженню.