Жінка переїхала в сарай посеред лісу: мільйони мріють жити так само, як вона (фото, відео)

Новий дім американки Сари виглядає так, ніби він зі сторінок модних журналів про дизайн інтер'єрів.

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Блогерка-мінімалістка та популяризаторка економії Сара з Мурсвіля, що у США, розповіла про дивовижне перетворення старого сараю посеред лісу на ідеальний крихітний будиночок. Жінка показала на своїй сторінці у TikTok кадри до та після трансформації.

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"Чергова буря в маленькому будиночку, це так чарівно. Ми насправді живемо у Парку Юрського періоду, LOL", – зазначила блогерка в описі до одного зі своїх роликів, знятого, коли за вікном йшов проливний дощ.

На кадрах до капітального ремонту видно забите усіляким мотлохом підсобне приміщення – з велосипедами, технікою, ящиками, переносками для тварин та садовим приладдям.

Через кілька хвилин Сара демонструє початковий етап трансформації. Вона винесла непотрібні речі, утеплила стіни та вставила нові вікна та двері. Потім облаштувала затишну кухню з мармуровою робочою поверхнею, блакитними шафками та золотими ручками.

Будиночок Сари в лісі Фото: TikTok

У лівому кутку будиночка знаходиться мініспальня та вітальня з телевізором на стіні та комірками для котів. Серед декору – набір кактусів і дизайнерський посуд. Також є окремий куточок для унітаза та раковини.

Будиночок Сари в лісі Фото: TikTok

Тепер новий дім Сари має вигляд, ніби зі сторінок модних журналів про дизайн інтер'єрів.

У наступному ролику, уже після завершення ремонту, американка провела екскурсію своїм житлом і підтвердила переїзд.

На запитання підписників щодо комунікацій вона відповіла, що електрика уже була в будиночку, а воду з фільтрами й підігрівом довелося таки проводити додатково.

Відео Сари зібрало понад 12 тисяч переглядів та багато схвальних реакцій.

"Я також одержимий цим", "Просто любов", "Досконаліше не може бути", "Це прекрасно", "Чудово", – пишуть користувачі мережі у коментарях.

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