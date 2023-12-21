Журналіст купив новенький iPhone, але під час розпаковки на нього чекав сюрприз

Чоловік порадив розпаковувати посилки у присутності кур'єра або співробітника маркетплейсу, а також робити фотографії отриманого товару.

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Редактор відомого німецького видання Bild Ханнес Кольмайєр повідомив, що шахраї замінили новенький iPhone 14 Plus, який він замовив на Amazon, на засіб для чищення зубних протезів. За його словами, посилка з обновкою прийшла практично ціла, лише стрічка на коробці була трохи відігнута.

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На жінку чекав несподіваний "сюрприз" у черевиках, куплених на барахолці (фото)

Після цього курйозного випадку Кольмайєр попросив читачів поділитися своїм досвідом взаємодії зі співробітниками маркетплейсів та кур’єрських служб, а потім опублікував найцікавіші історії.

Один з читачів, якого звуть Томас, замовив годинник за 149,75 євро, але натомість знайшов в пакуванні засіб для волосся. Чоловік повернув посилку та отримав гроші назад, але потім Amazon кілька разів вимагав повернути годинник, який він так і не отримав.

Своєю чергою, обманута читачка Хельга замовила смартфон Xiaomi Poco X5 pro, а отримала електробритву.

Також не пощастило Майку та Біргіт. Першому доставили бракований монітор для комп'ютера замість консолі Playstation 5 за майже 600 євро, а другій – капустяний рулет замість iPhone 14.

Німкені підсунули капустяний рулет замість iPhone 14 Фото: Bild

Для боротьби з шахраями журналіст Bild рекомендує розкривати пакування у присутності кур'єра або співробітника маркетплейсу, а також робити фотографії отриманого товару.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про жінку з Глазго, яка була ошукана в одному із супермаркетів британської мережі Waitrose. Клієнтка придбала бутерброд із солоною яловичиною у вакуумному пакуванні, але коли відкрила його, то побачила неприємний "сюрприз".

Крім того, ми розповідали про директора текстильної компанії Джейсона Грівза із Блеклі, який був шокований, коли розгорнув обгортку шоколадного Санти й побачив всередині дивний "сюрприз".