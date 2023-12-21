Собака прийняв і виховує дитинчат зі зграї зникомих африканський звірів (фото)

Доглядачі зоопарку сподіваються, що з часом цуценят вдасться інтегрувати в біологічну сім'ю.

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Золотистий ретривер на прізвисько Кессі прийняла та виховує разом зі своїми власними цуценятами потомство африканських диких псів, які перебувають під загрозою зникнення. Про цю неймовірну історію написало видання New York Post.

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Восьмеро звірят із чітко вираженими чорними плямами народилися минулого тижня в зоопарку, що розташований приблизно за 241 км на північ від Індіанаполіса, що в США. На жаль, їхня матір Блю та батько Моріс відмовилися від них.

"Блю — недосвідчена мати, вона не дбала про своїх цуценят так, як їй належало б. Моріс наслідував її приклад", — розповідають співробітники зоопарку.

Кессі з цуценятами привезли наступного дня після народження африканських диких псів. І, на диво, вона прийняла їх і почала виходжувати, як власних.

Цуценята золотистого ретривера й африканські дикі пси Фото: instagram//potawatomizoo

"Упродовж перших чотирьох тижнів життя вигодовування супроводжувалося труднощами та розчаруваннями. Як це часто буває, деякі не вижили", — повідомили в зоопарку.

Цуценята африканських диких псів Фото: instagram//potawatomizoo

Трьох дитинчат, яких таки вдалося виходити, назвали Синім, Червоним і Помаранчевим. Вони грайливі, надзвичайно допитливі та швидко ростуть. Доглядачі сподіваються, що з часом їх вдасться інтегрувати в біологічну сім'ю.

Цуценята африканських диких псів Фото: instagram//potawatomizoo

У дикій природі ці звірі живуть великими зграями з унікальною ієрархією та вокалізацією. Виживання їхнього потомства залежить від усієї зграї, адже дорослі пси допомагають годувати й виховувати цуценят.

Популяція виду зараз налічує орієнтовно 5000 особин. Вони перебувають під загрозою вимирання через полювання браконьєрів, хвороби та погіршення довкілля.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, як надзвичайно рідкісна самка лемура несподівано народила трьох дитинчат в австралійському парку дикої природи Алтіна (Altina Wildlife Park), що в Новому Південному Вельсі. Фахівці хочуть вивчити дані ДНК-тестування, аби знайти їхнього батька, адже не розуміють, за яких обставин це могло статися.

Недавно ми розповідали про жахливий вчинок 55-річного Ентоні Беллмана з Флориди. Живодер замотав свого собаку Ксилу в чорний пакет і викинув у контейнер для сміття. Тваринка чудом вижила та невдовзі завдяки вшитому мікрочипу й вебкамерам "вказала" місцевому шерифу на свого непорядного господаря.