Наскільки заможні батьки Кевіна: у NYT підрахували статки родини з "Сам удома"

У 2022 році будинок як у МакКалістерів коштував приблизно 2,4 мільйона доларів. Родина, яка могла б собі дозволити такий 33 роки тому, входила б до 1% американців.

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Шанувальники вже багато років сперечаються, наскільки заможною була родина з фільму "Сам удома". Журналісти The New York Times звернулись за відповіддю до Федерального резерву та поділились висновками 20 грудня.

Будинок МакКаллістерів став головною ціллю "мокрих бандитів" в заможному районі не просто так. Ця родина входить за статками лише до 1% американців, які могли б собі його дозволити.

Будинок з "Сам удома" — реальний, і він розташовний у передмісті Чикаго — в одному з найдорожчих районів США. У середині 2022 року подібний будинок обійшовся б приблизно у 2,4 мільйона доларів. У 1990 році, за підрахунками експертів, таке житло було б доступне родині з заробітком приблизно 300 тисяч доларів.

Будинок з фільму "Сам удома" Фото: realtor.com

З фільму невідомо, ким працюють батьки Кевіна. Фанати припускають, що мати — модельєрка, а батько — бізнесмен. За однією з теорій, Пітер — взагалі злочинець, і жорстока боротьба його сина з бандитами є наслідком відповідного виховання.

Стиль життя героїв різдвяного фільму натякає на їхнє багатство — МакКаллістери добре вдягнені, можуть дозволити собі орендувати фургон та беруть квитки на літак у перший клас.

Дядько Кевіна — Роб — також не бідняк. Саме він оплатив квитки на літак для родини. Окрім того, чоловік має квартиру у Парижі з видом на Ейфелеву вежу.

Про доходи дядька Френка, який виступив у фільмі негативним персонажем, відомо мало. Однак у деяких сценах він поводився жадібно, зокрема, пропонував дружині вкрасти цінні дрібниці з літака та уникав оплати рахунку за піцу.

Декораторка "Сам удома" Ів Колі розповіла, що будинок не був дорого мебльований, але навмисно мав "величний, висококласний вигляд". Задум полягав у тому, щоб дім Кевіна залишався поза часом.

Колі порадила фанатам не оцінювати дохід МакКалістерів або вартість будинку, а "просто насолоджуватися фільмом".

Нагадаємо, фанат фільму "Сам удома" порівняв вартість продуктів, які купив Кевін, тоді та зараз. У фільмі хлопчик витратив приблизно 20 доларів на свої покупки, але у 2023 році той самий кошик обійшовся б у США на 248% дорожче.

Американська письменниця втілила в життя сюжет з "Сам удома". Жінка полетіла на відпочинок у Дубаї, залишивши доньку вдома.