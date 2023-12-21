Названа проста пігулка, що змушує живу ялинку стояти до весни

Гілки, що стояли у воді з цим препаратом упродовж 24 днів, протримались приблизно на 40% довше й мали кращий зовнішній вигляд.

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Вчені з університетської лікарні Оденсе, що у Данії, знайшли новий спосіб збереження живої новорічної ялинки. Завдяки цьому простому лайфхаку дерево помітно довше не обпадатиме й матиме гарний зовнішній вигляд протягом усіх зимових свят, пише британський таблоїд The Sun.

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Натуральна чи штучна: яку новорічну ялинку обрати

Дослідники провели спеціальний експеримент, аби з’ясувати, чи аспірин та силденафіл, відомий у народі як "Віагра", допомагають зберегти ялинку в тонусі.

У межах експерименту команда вчених зрізала 60 гілок з ялинки та поставила їх у воду з різною кількістю вказаних препаратів. Через 24 дні експерти провели оцінювання та порівняння зразків.

Отже, науковці встановили, що додавання аспірину не показало ефективності для збереження життєдіяльності дерева. Натомість силденафіл несподівано продемонстрував хороший результат.

Гілки, що стояли у воді з великою дозою силденафілу, мали кращий зовнішній вигляд і стояли приблизно на 40% довше. Однак для цього знадобилося аж 250 мг, що дорівнює п’ятьом звичайним безрецептурним таблеткам "Віагри".

Фахівці пояснюють, що препарат від еректильної дисфункції посилює кровообіг внаслідок збільшення виробництва оксиду азоту, котрий, окрім всього іншого, зменшує кількість пошкоджень у клітинах рослин.

Новорічна ялинка в сучасному інтер'єрі Фото: Pinterest

"Великі дози силденафілу допомагають ялинкам довше залишатися зеленими. Це спостереження цікаве, оскільки породжує нову теорію", – резюмує доктор Мортен Руге у данському щотижневому журналі для лікарів.

До речі, раніше було доведено, що менші дози "Віагри" збільшують термін зберігання деяких квітів, зокрема тюльпанів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про блогерку Олівію Калвер, яка поділилася в TikTok лайфхаком, як уберегти різдвяну ялинку від кішок, оскільки ці домашні улюбленці іноді підіймаються по них і можуть перекинути святкове дерево.

Крім того, вчені намагалися з'ясувати, чому ялинки мають форму піраміди. Науковці запевняють, що цьому є дуже логічне пояснення.