Просто перед вівтарем: у батька нареченої на весіллі впали штани (відео)

Фотограф встигла зробити кілька знімків, а шоковані гості почали сміятися.

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У батька 36-річної нареченої Сари Ґрундман-Коннорс з Нью-Джерсі, що у США, впали штани просто перед вівтарем. Відповідне відео жінка опублікувала на своїй сторінці у TikTok.

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"Усім моїм нареченим у 2024 році. Переконайтеся, що той, хто веде вас до вівтаря, носить підтяжки", – зазначила вона в описі до відео.

На записі показано, як 74-річний Леонард Ґрундман під час весільної церемонії веде свою дочку до вівтаря, де на неї чекають наречений та священник. Несподівано штани батька спадають аж до щиколоток. Розгублений чоловік у білій спідній білизні швидко нахиляється, аби їх підняти.

Водночас фотограф встигає зробити кілька знімків, а шоковані гості починають сміятися.

Сара каже, що весільна церемонія відбулась в Есбері-Парку ще у 2021 році, але опублікувати запис вона наважилась тільки зараз.

Вінчання молодої пари Фото: Pinterest

"Одного разу бачив, як таке саме сталося із нареченим", "Рефлекси фотографа на висоті", "Ага, фотограф добре знає свою роботу", У мене відвисла щелепа", "Це стало веселим спогадом, над яким ви ще довго будете сміятися", "Принаймні, у вас було весілля, яке ніхто не забуде", – пишуть користувачі мережі у коментарях.

Цей ролик на момент публікації зібрав майже 300 тисяч переглядів, а також безліч вподобайок та репостів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 33-річного тореадора Хуана Ортегу, який шокував родичів та друзів, не з'явившись на власне весілля. Чоловік зателефонував нареченій і сказав "ні", коли вона уже була повністю зібрана, а гості стояли перед храмом в очікуванні церемонії. Після скандалу жінка поїхала додому та видалила усі акаунти в соцмережах. Її рідні кажуть, що вона "морально знищена".

Крім того, у Китаї наречена ледь не задихнулася на очах у рідних та гостей через невдалий жарт під час церемонії. Хтось кинув у її кімнату димову шашку. Інцидент трапився у місті Хозе, провінція Шаньдун.