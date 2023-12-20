"Посміявся і пішов спати": чоловік став героєм, помстившись галасливому сусідові на BMW

Деякі користувачі соцмереж були в захваті від цієї помсти і похвалили чоловіка за спритне використання запасного ключа.

Related video

Чоловікові набридло, що його сусід, який володіє BMW, постійно влаштовує гучні нічні вечірки, і він вирішив помститися. Про це пише Daily Express.

Своєю історією він поділився на популярному форумі Reddit.

Важливо

Занадто дорого: батьки 15 років обманювали доньку, щоб вона не їла їхні солодощі

Чоловік вирішив влаштувати розіграш, опустивши верх на новому кабріолеті BMW за допомогою запасного ключа. Вночі в районі почалася сильна злива, яка залила салон авто.

Кілька користувачів Reddit були в захваті від такої помсти й похвалили автора поста за спритне використання запасного ключа.

"Передісторія така: сусіди регулярно влаштовують вечірки до другої години ночі з неділі до понеділка, їхні гості паркують свої автівки на дорозі так, що важко об'їхати їх, і вони дозволяють своїм собакам гадити в громадських садах, не прибираючи за собою. Це все справді дратує", — писав чоловік.

Ілюстративне фото Фото: Freepik

Він також припустив, що сусід зловживає алкоголем, оскільки часто бачить, як він похитується на дорозі вечорами.

"Нещодавно він купив кабріолет BMW. Учора ввечері я вийшов на вулицю, щоб донести сміття до кінця дороги (для вивезення на наступний день), і побачив брелок на землі в кінці нашої дороги поруч із сусідським сміттям. Я глянув на його машину і побачив, що верх машини опущений. Тому я просто підштовхнув брелок ногою під сміттєвий бак і повернувся в будинок.

Мабуть, сусід повернувся п'яний і при цьому він упустив ключі. Я посміявся і пішов спати. Минулої ночі пішов дощ. Сильний. Я вийшов із дому до того, як сусід опинився на вулиці. Не можу дочекатися, коли перевірю запис із камери спостереження", — пише чоловік.

Ілюстративне фото Фото: BMW

Користувачі форуму оцінили незвичайний спосіб помсти нахабному сусідові.

"Видно, що ці люди живуть у хорошому районі, мій приятель одного разу влаштував вечірку, яка надто затягнулася в небезпечному районі Ліверпуля, і люди запустили феєрверк у його поштову скриньку, lol", — написав один із користувачів.

Раніше Фокус повідомляв, що злодій, який задрімав під час пограбування, розбудив господарів своїм хропінням. Злочинець пробрався у вікно будинку близько опівночі, маючи намір здійснити грабіж. Однак йому довелося скоригувати свої плани, коли він зрозумів, що господарі житла ще не лягали спати.

Також повідомлялося, що законослухняна пасажирка круїзного лайнера назавжди потрапила до "чорного списку" через жуйку. Туроператор вважає, що жінка має сплатити майже 1700 доларів за круїз, на якому вона не була. Пізніше компанія запропонувала повернути їй частину грошей і відшкодувати вартість замовлених екскурсій.