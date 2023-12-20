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Все пішло не так: закохана пара в один день потрапила у дві різні авіакатастрофи (фото)

Авіакатастрофа в Італії, падіння літаків, закохані, пара, дивні випадки з життя
Фото: колаж Фокус | Італієць Стефано Піріллі зі своєю коханою потрапив у авіакатастрофу

Повідомляється, що проблеми на бортах літаків почалися через погіршення погодних умов.

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30-річний італієць Стефано Піріллі та його 22-річна кохана-студентка Антоніетта Демасі в один день потрапили у дві різні авіакатастрофи. Обидва дивом лишилися живими, але дівчина зазнала легкої травми тазу, пише британський таблоїд Daily Mail.

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Пара сіла на окремі надлегкі літаки, щоб вчасно потрапити на обід з друзями у фермерському будиночку на вершині пагорба поблизу північного італійського міста Турин минулої неділі, 17 грудня.

Двомісний Tecnam P92 Echo Super, на якому був Стефано, розбився у Сан-Гілліо, а літак його дівчини упав поблизу Бусано – за 40 км звідти. На місце катастрофи відразу приїхали рятувальники та пожежники. Вони змушені були вирізати потерпілих з-під уламків.

"Це був перший політ Антонієтти, і мені дуже шкода, що так сталося. День почався гарно, а закінчився тим, що ми обоє розбилися у різних літаках. Нам пощастило, що взагалі вижили, усі наші думки зараз із пораненими пілотами", – розповідає засмучений Стефано.

Повідомляється, що проблеми на бортах літаків почалися через погіршення погодних умов: раптово з’явився туман, температура повітря стрімко впала, а потім потемнішало.

Авіакатастрофа в Італії, падіння літаків, закохані, пара, дивні випадки з життя Fullscreen
Літаки Стефано та Антонієтти впали майже одночасно
Фото: Daily Mail

"Ми знали, що довкола проходять електричні кабелі, але впали на луг ще до того, як це усвідомили. Як з’ясувалося, промахнулися від злітно-посадкової смуги приблизно на 100 метрів", – згадує чоловік.

Коли він зателефонував в аварійну службу, то дізнався, що неподалік від них сталася ще одна авіакатастрофа. Саме на тому борту летіла Антоніетта.

Керівництво цивільної авіації розпочали розслідування обох катастроф.

Авіакатастрофа в Італії, падіння літаків, закохані, пара, дивні випадки з життя Fullscreen
Літаки Стефано та Антонієтти впали майже одночасно
Фото: Daily Mail

Нагадаємо, раніше Фокус писав про досвідченого парашутиста Івана Макгуайра, який випадково стрибнув з літака без парашута. Чоловік зняв свою смерть на відео – камера зафіксувала усе, що відбувалося у повітрі аж до падіння.

Крім того, не так давно капітан пасажирського літака цієї авіакомпанії, що прямував із Великої Британії до Марокко, поскаржився на погане самопочуття й зробив тривожне оголошення пасажирам. Лайнер негайно спрямували на аварійну посадку в найближчий аеропорт Фару, що у португальському Алгарве.