Викрадений мільйонер був у лігві канібалів: з'явилися нові факти про його долю (фото)

Члени банди прославились тим, що змушували новобранців до канібалізму – буквально з’їдати серця своїх ворогів.

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78-річного британського мільйонера та колишнього дипломата Коліна Армстронга знайшли на дорозі поблизу Манабі, неподалік того місця, де він був викрадений. Про це на своїй сторінці в Х (колишній Twitter) повідомив Сезар Аугусто Сапата Корреа, начальник поліції Еквадору.

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За викраденням Армстронга, ймовірно, стоїть злочинне угруповання Los Tiguerones, учасники якої маркують себе татуюваннями тигрів у беретах.

Цю банду також пов’язують з мексиканським картелем нового покоління Халіско (CJNG), яке торік прославилось тим, що змушувало новобранців до канібалізму – буквально з’їдати серця своїх ворогів.

За попередньою версією слідства, Армстронга викрали й вимагали викуп через те, що він нібито відмовився платити щомісячну плату за захист.

Пост начальника поліції Еквадору Фото: X (Twitter)

"На цей час це найбільш ймовірна причина викрадення", – підтвердило анонімне джерело журналістам видання Daily Telegraph.

Поліція підтвердила арешт дев'ятьох підозрюваних. Жоден з них офіційно не зізнався у тому, що належать до Los Tiguerones.

Врятований Колін Армстронг з поліціантами Фото: Twitter

Розслідування злочину триває.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Коліна Армстронга, колишнього почесного консула Великої Британії, було викрадено в Еквадорі вранці 16 грудня. Разом з чоловіком у розкішному маєтку перебувала його молода партнерка — Кетрін Паола Сантос. Правоохоронці повідомляють, що жінку невдовзі відпустили.

За попередньою версією слідства, перевдягнуті в поліцейську форму зловмисники викрали Армстронга з його коханою на чорному BMW. Автівку згодом знайшли покинутою на узбіччі.

Журналісти опублікували фотографії розкішного життя Армстронга та його молодої колумбійської коханої. Гламурна красуня полюбляла хизуватися в Instagram їхніми спільними подорожами та відпочинками.